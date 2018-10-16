Rasmussen: Trump yönetiminin küresel meselelerden çekilmesi kaos oluşturdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ekim () – Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) eski Başkanı Anders Fogh Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin küresel meselelerden çekilmesinin “kaos oluşturduğunu” söyledi.

Rasmussen, CNBCye verdiği röportajda, “Uluslararası yasa ve düzeni sağlayabilecek küresel güce yalnızca ABD sahip” dedi ve ekledi:

“Buna rağmen, ABD Başkanı’nın çoğu meseleden çekilme kararı sebebiyle işler daha da zorlaştı. Trump küresel meselelerden çekilme kararı aldı ve bu yüzden dünya genelinde kaos oluştu. Şu an dünyaya liderlik edilmesi gerekiyor ve bu liderliği yalnızca ABD sağlayabilir.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin, Meksika ve Avrupa Birliği başta olmak üzere çeşitli ülkeler üzerinde uyguladığı ek gümrük vergileri gibi uygulamalarla öncülük ettiği “Önce Amerika” politikası sebebiyle ABD, çoğu küresel meseleden çekilme kararı almış ve bu durumun son örneklerinden biri de ABD’nin İran Nükleer Anlaşması ve Paris İklim Değişikliği Anlaşmaları’ndan çıkması olmuştu.

Rasmussen, şöyle devam etti:

“Şu anki duruma bakılırsa, Trump 2020’de yeniden başkan seçilecek ve 2024’e kadar da görevini sürdürecek. Bu durumda Avrupa’nın, küresel ABD liderliği isteyen ABD vatandaşlarına bir alan sunma sorumluluğu bulunuyor.”