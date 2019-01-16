Rapor: Birleşme-satın alma işlemleri azaldı, hacim arttı

İstanbul, 16 Ocak () - Denetim ve danışmanlık firması EY’nin, Türkiye Kurumsal Finansman Bölümünün yayınladığı, Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu’na göre; Türkiye’de işlem sayısı 2017 yılına kıyasla düşüş gösterirken, işlem hacminde artış gerçekleşti.

2019 yılı için ise, beklenen kamu kaynaklı işlemlerin ve bazı özel sektör işlemlerinin gerçekleşmesine bağlı olarak, 2018 yılına paralel bir seviyede yaklaşık 10 milyar dolar işlem hacmi öngörülüyor.

Rapora göre, 2018 yılında, tüm dünyada birleşme ve satın alma aktivitesinde işlem hacminde artış işlem adedinde ise düşüş gözlemlenirken Türkiye’de de, özellikle büyük çaptaki özel sektör işlemlerinin etkisiyle işlem hacmi arttı, işlem sayısı ise 2017 yılına göre önemli bir düşüş ile 191 olarak gerçekleşti. 2018 yılında değeri açıklanan 83 işlemle toplam 9.3 milyar dolar işlem hacmi yaratıldı. Değeri açıklanan işlemler arasında milyar doları aşan iki adet işlem bulunurken, 100 milyon doları aşan işlem sayısı 12 olarak gerçekleşti.

2017 yılında toplam işlem hacminin yüzde 62’sini gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 2018 yılında toplam işlem hacminin yüzde 69’unu gerçekleştirerek yerli yatırımcıların önündeki yerini korudu.

İşlem adedi olarak ise geçen senelerde olduğu gibi, yerli yatırımcılar, yabancı yatırımcıları geride bırakarak, 124 işlem gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların işlem sayısı ise son 9 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 67 oldu.

Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlem hacminin ve özellikle işlem adedinin aslında beklenenin altında olduğunu belirten EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Direktörü Cem Günfer şöyle devam etti:

“Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlem hacminin 2018 yılında 6.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.

“Bu rakam, 2016 ve 2017 yıllarına göre artışa işaret etse de Türkiye’nin potansiyelinin ciddi seviyede altında olduğunu düşünüyoruz.

“Bu artışta, işlem adetlerinin düşmesine karşın, büyük hacimli bazı özel sektör işlemlerinin 2018 yılında gerçekleşmesi ve ortalama işlem hacimlerinin artmasının önemli rol oynadığını söyleyebiliriz.”

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler ise, “2019 yılında, hem ekonomik seyrin hem de bölgesel gelişmelerin yatırım ortamı üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz.

“Kurların yüksek seyretmesinin, özellikle döviz cinsinden borçlu şirketler için bir risk oluşturduğu açık.

“ABD Merkez Bankası'nın 2019 yılında faiz artışlarını yavaşlatabileceği sinyali vermesi de ekonomiler üzerinde etkili olacaktır.

“Ayrıca, yakın coğrafyada yaşanan güvenlik sorunları da yatırımcılar nezdinde değerlendirilen hususlar olarak ön plana çıkıyor.

“Bu gibi nedenlerle, Türkiye’de 2019 senesinde, 2018’e benzer bir birleşme ve satın alma ortamının oluşmasını beklemekteyiz” dedi. (Fotoğraflı)