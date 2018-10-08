Rapor: İklim değişikliğinin etkileri düşünüldüğünden de kötü olabilir

Sebil Deniz / İstanbul, 8 Ekim () - Dünyanın önde gelen iklimbilimcilerine göre, iklim değişikliğinin doğrudan sonuçları, önceki öngörülerden de kötü olabilir.

The Irish Times’da yer alan habere göre, Ülkeler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporunda, 2040’tan önce gezegenimize yönelik yükselen risk uyarıları, küresel ısınmanın sanayi öncesi düzeyin 1.5 derece üstünde artması olasılığını da ele alan Landmark raporunda varılan ana sonuçlarından biri olduğuna işaret ediliyor.

Raporda, olası doğrudan gelen hasarlardan etkilenmemek için dünya ekonomisinin "daha önce örneği görülmemiş" bir hızda ve ölçekte değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

IPCC raporunda 2040’a kadar aşırı hava olaylarının olduğu, gıda kıtlığının kötüye gittiği, kontrol edilemeyen yangınların çıktığı ve mercan resiflerinin toplu şekilde yok olduğu bir dünya tanımlaması yapıldı ve küresel ısınmayı bu yüzyılın ortasına kadar 1.5 dereceye kısıtlamanın, toplumun tüm yönlerinde “hızlı, geniş kapsamlı ve daha önce görülmemiş değişiklikler yapılması anlamına geldiğine işaret edildi.

IPCC raporunda, "Küresel ısınmayı en fazla 1.5 derecede sabitlemeye, yalnızca bir düzine yıl var ve bu 1.5 derecenin ötesinde her artışın yarım derece bile olsa bu, milyonlarca insan için kuraklık, sel, aşırı ısınma ve yoksulluk riskini büyük ölçüde arttırıyor. Araştırmadaki bulgulara göre bu yarım derecelik fark mercanların tamamıyla yok olmasını engelleyebilir ve kuzey kutup bölgesindeki baskıyı azaltabilir" uyarısı yapılıyor ve "İnsanlara ve doğal ekosistemlere tüm yararlarıyla birlikte, küresel ısınmayı 2 derece yerine 1.5’e sabitlemek daha sürdürülebilir ve adil bir toplum güvencesi verir" deniliyor.