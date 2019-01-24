Rapor: Havayolu şirketleri blockchain teknolojisine yöneliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak () – Ulaşım bilgi teknolojileri şirketi SITA, havayolu şirketlerinin yüzde 59’unun bünyelerinde blockchain teknolojisi araştırma programlarına yer verdiğini ortaya koydu.

SITA’nın 2018 Hava Ulaşımı Bilişim Raporu'nda (2018 Air Transport IT Insights Report), her 10 havayolu şirketinden yalnızca birinin büyük çaplı blockchain programları oluşturduğu vurgulandı.

Raporda, bünyelerinde blockchain teknolojisi araştırmalarına yer veren şirketlerin çoğunluğunun, söz konusu teknolojiyi yolcu tanımlamada kullanmayı düşündükleri belirtildi.

Buna göre, ankete katılan havayolu şirketlerinin yüzde 40’ı, blockchain teknolojisinin yolcu tanımlamada büyük yarar sağlayacağına inandıklarını söylerken, yüzde 31’i de internet üzerinden alınan biletlerde, yüzde 34’ü de diğer alanlarda kullanılabileceğini belirtti.

Almanya merkezli Avrupa’nın ikinci en büyük havayolu şirketi Lufthansa Group Dağıtım Başkanı Xavier Lagarde, söz konusu araştırmayla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Blockchain teknolojisinin temellerine baktığınız zaman, bu aracısız ve güvenli veri tabanı işlemlerinin oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğunu görebilirsiniz.

"Blockchain teknolojisinin işletmeden tüketiciye giden süreçte kullanımı büyük yarar sağlayabilir ve satın alım ve tedarik süreçlerini bir araya getirerek müşteri deneyimini daha iyi bir hale getirebilir.”