Rapor: Gelişen teknolojiler cinsiyet eşitsizliğini büyütebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık () – Yeni bir araştırma, teknolojideki hızlı gelişmenin, cinsiyet eşitliği uçurumunu büyütebileceğini ortaya koydu.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yayınladığı yeni rapor yapay zeka, bilişim ve mühendislik gibi gelişmekte olan endüstrilerdeki istihdam artışının kadınlara ve cinsiyet eşitliğinde sağlanan ilerlemeye zarar vereceğine işaret etti.

WEF’in bu ay yayınladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Raporu’nda, 2006’dan bu yana cinsiyet eşitliğindeki uçurumun yüzde 3.6 azaldığını ve söz konusu uçurumun kapanmasının 108 yılı bulacağını duyurmuştu. Cinsiyet eşitliğinin en yüksek oranda sağlandığı ülke, genel cinsiyet eşitsizliği uçurumunu yüzde 85 azaltarak 10’uncu yıl üst üste İzlanda olurken, İzlanda’yı sırasıyla Norveç, İsveç ve Finlandiya izlemişti.

Yayınlanan yeni raporda, cinsiyet eşitsizliğindeki uçurumun, kadınların gelişen teknoloji sektörlerinde iş bulamaması durumunda daha da derinleşeleceğine dikkat çekildi. WEF Sosyal ve Ekonomik Gündemler Direktörü Saadia Zahidi, “Şu an önümüzde büyük ve altyapısal değişimler var ve bu değişimler cinsiyet eşitliğinde sağlanan hızlı gelişmeye zarar veriyor” diye uyardı.

CNBC’ye konuşan Zahidi, çoğunlukla kadınların öncülük ettiği yönetimsel ve müşteri hizmetleri rollerinin yeni teknolojilerle “otomatikleştirildiğine” dikkat çekerken, makine öğrenimi ve büyük veri gibi bilişim sektöründe oluşan yeni iş olanaklarında “kadınlardan çok erkeklerin başarı gösterdiğini” belirtti.

Raporda, cinsiyet eşitsizliği uçurumunun diğer sektörlere göre gelişen teknolojilerde daha yüksek olduğu belirtilirken, söz konusu uçurumun kadınların yalnızca yüzde 22'sini oluşturması nedeniyle, yapay zeka sektöründe görüldüğünü ortaya koydu.

Konuyla ilgili CNBC’ye konuşan WEF yapay zeka ve makine öğrenimi direktörü Kay Firth-Butterfield, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yapay zekayı oluşturan kişilerin, toplumun bütün kesimini temsil etmesi büyük önem taşıyor. Çeşitliliğin olmaması demek toplumu tamamen yansıtmadığımız anlamına gelir ve bu büyük bir sorun.”

Gelişen teknolojilerin yanında, eğitim, sağlık ve kar gütmeyen kuruluşlarda kadınların erkeklere göre daha fazla başarı sağlaması doğrultusunda kadınların daha fazla çalışmasının teşvik edildiğini belirten raporda şöyle denildi:

“Cinsiyet çeşitliliği de dahil olmak üzere yenilikçi kişilerin oluşturacağı çeşitlilik, yapay zeka sektörünün sağladığı ekonomik fırsatların cinsiyet eşitsizliği uçurumunu arttırmaması kapsamında hayati değer taşıyor. Yeni yapay zeka sistemlerinin toplumun büyük kesimine hizmet vermesi gerekiyor.”

