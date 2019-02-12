Rapor: Bitcoin işlem ücretleri 2014 düzeylerine geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Şubat () – Kıbrıs merkezli blockchain araştırmaları şirketi Diar’ın son raporuna göre, Bitcoin işlem ücretleri 2018’de gözle görülür bir şekilde düşerek 2014 yılındaki düzeylerine geriledi.

Diar raporu, Bitcoin işlemlerinin artarak Ocak’ta son bir yılın en yüksek düzeylerine yaklaştığını fakat Bitcoin medyan işlemlerinin 2018’de oldukça düşerek 2014 düzeylerine indiğini ortaya koydu:

“Zincirde işlenen aylık Bitcoinlerin neredeyse 2018’in en yüksek rakamlarına ulaşmasına rağmen medyan işlem ücretleri, 2015’ten bu yana görülmeyen düzeylere geriledi.”

Diar’ın geçen ay yayınlanan raporunda kripto para birimleri borsalarının 2018’i “rekor işlem hacimleriyle” kapattığı belirtilmiş ve piyasanın önde gelen ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in toplam dolar hacminin 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 21 arttığı söylenmişti. Aynı dönemde diğer öncü kripto para borsalarından Kraken ve Bitfinex’in de işlem hacimlerinde sırasıyla yüzde 192 ve yüzde 50 artış olmuştu.

Diar’ın geçen ay yayınlanan raporuna göre ise, ticaret hacmi yılın başından itibaren Ocak ayında en son 2017’de görülen düzeylere gerilerken, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in ticaret hacmi, Aralık 2018’e göre yüzde 40 düştü.

