Rapor - Avrupa'nın en yüksek otel doluluk artışı İstanbul'da

Gökhan Artan / İstanbul, 28 Eylül () - Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı rapora göre, ilk 8 aylık verilere göre İstanbul otel doluluk oranında geçen yıla göre yüzde 17.7 artış ile en yüksek artış oranını yakalayan Avrupa destinasyonu oldu.

İstanbul'un Ağustos 2017’de yüzde 82.7 olan doluluk oranı, Ağustos 2018'de yüzde 1.3 artarak, yüzde 83.8 oldu

Konaklama sektörü yazın son ayında doluluk hızı yavaşlamasına rağmen yüksek sezonu artışla kapattı. Türkiye genelinde otel dolulukları yüzde 70’in üzerinde gelişti.

Uzun Kurban Bayramı tatilinin yaşandığı Ağustos 2018’de şehir otelleri yavaşlarken, yerli tatilcinin önemli oranda etkisiyle kıyı otellerin hızlandığı gözlendi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Ağustos 2018 ve Ocak-Ağustos 2018 döneminin doluluk performansını açıkladı.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı ‘Ağustos 2018 Ülke Performans Raporu’na göre Türkiye'nin Ağustos 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine yüzde 1.4 artarak, yüzde 76.2 olarak kaydedildi.

Ağustos 2017’de bu oran yüzde 75.2 olmuştu. ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 0.3 artarak 85.8 euroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 1.7 artarak 65.4 euroya ulaştı.

Türkiye en yüksek artışa ulaşan ülke oldu

2018 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında doluluk oranı yüzde 58.5’ten yüzde 66.4’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 67.4 eurodan 71.6 euroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 39.4 eurodan 47.5 euroya yükseldi. 2018 yılı ilk 8 aylık performanslarda ise Türkiye doluluk oranında yüzde 13.5 ile en yüksek artışa ulaşan ülke oldu.

İstanbul’da doluluk oranı yüzde 80’in üzerinde

İstanbul'un Ağustos 2017’de yüzde 82.7 olan doluluk oranı, Ağustos 2018'de yüzde 1.3 artarak, yüzde 83.8 oldu.

Ortalama günlük satılan oda bedeli 89.4 euro olarak, 2017'ye göre yüzde 4.5 artış gösterdi. Ağustos 2017’de bu rakam 85.4 euro olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 5.9 artış yaşandı ve 70.7 eurodan 74.9 euroya yükseldi.

2018 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında doluluk oranı yüzde 60.2’den yüzde 70.8’e; ortalama günlük satılan oda bedeli 74.5 eurodan 81.5 euroya; oda başı elde edilen gelir ise 44.8 eurodan 57.7 euroya yükseldi.

2018 yılı ilk 8 aylık performanslarda İstanbul doluluk oranında geçen yıla göre yüzde 17.7 artış ile en yüksek artış oranını yakalayan Avrupa destinasyonu oldu.

Oda başı elde edilen gelirde ise İstanbul geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.8 artış yakaladı.

Antalya’da yükselişe devam

Antalya bölgesi Ağustos 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.8 artarak yüzde 80.4 oldu. Ağustos 2017’de bu oran yüzde 74.5 olmuştu.

Ortalama günlük satılan oda bedeli de 138.5 euro olarak, 2017'ye göre yüzde 0.5 artış gösterdi. Ağustos 2017’de bu rakam 137.8 euro olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 8.4 artış yaşandı ve 111.3 euro olarak ölçüldü.

2018 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında doluluk oranı yüzde 59.2’den yüzde 65.7’ye; ortalama günlük satılan oda bedeli 82.3 eurodan 86.5 euroya; oda başı elde edilen gelir ise 48.7 eurodan 56.8 euroya yükseldi.