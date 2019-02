Rapor: ABD’de 75 büyük şehrin 63'ü fiilen iflas durumunda

Erkan Öz / İstanbul, 1 Şubat () - ABD merkezli araştırma kuruluşu "Truth in Accounting"in hazırladığı rapora göre, ülke genelindeki en büyük 75 şehrin 63'ü faturalarını ve borçlarını ödeyemeyecek durumda.

Kar amacı güçmeyen ve bağımsız araştırma kuruluşu "Truth in Accounting"in her yıl hazırladığı "Şehirlerin Mali Durumu" raporuna göre, 2009 yılından bu yana yaşanan ekonomik iyileşmeye rağmen, bir çok eyaletin ve şehrin finansal durumu kötüye gitti.

Şehirlerin henüz finansmanının nasıl yapılacağı belli olmayan yükümlülükleri yaklaşık 330 milyar doları buluyor. Şehirlerin finanse edilmemiş yükümlülüklerin büyük kısmı emekli aylıkları ve kamusal sağlık sistemi harcamaları oluşturuyor.

Mali durumu en kötü olan Amerikan şehirleri New York, Chicago, Philadelphia, Honolulu, San Francisco, Dallas, Oakland ve Portland olarak sıralanıyor.

New York şehrinde 100.6 milyar dolar düzeyindeki yükümlülüklerin ödenmesi için ayrılan fon miktarı sadece 4.7 milyar dolar. Philadelphia’da şehrin borçlarının kapatılabilmesi için her vergi mükellefinin 27,900 dolar ödemesi gerekiyor. San Francisco’da ise bu rakam 22,600 dolar.