Rapor / 2018 iklim felaketleri: 225 milyar dolarlık hasar

İstanbul, 22 Ocak () - Sigorta şirketi AON'un, "Hava, İklim & Felaketin İçyüzü: 2018 Yıllık Rapor"una göre (Weather, Climate & Catastrophe Insight: 2018 Annual Report), 2018 yılında 394 doğal felaket olayı 225 milyar dolarlık ekonomik hasara enden oldu.

Rapora göre, 2018'deki doğal felaketlerden kayhaklanan 225 milyar dolar ekonomik zararın 90 milyar dolarını özel sektör ve devlet destekli sigorta programları karşıladı. Bu sigorta ödemesi ile birlikte 2018 bu açıdan dördüncü en yüksek yıl olarak kayıtlara geçti.

2017 ile 2018 yılının toplam hasarı olan 653 milyar dolar ve bunlara yapılan 237 milyar doları bulan ödemeler rekor kırarak tarihteki en maliyetli yıllar olarak kayıtlara geçti.

AON Sigorta Çözümleri CEO’su Andy Marcell, 2018’in küresel doğal afetler açısından aktif bir yıl olduğunu belirtti ve ekledi:

“Tekil bir ‘mega’ felaket olayı olmamakla birlikte, ortalamanın ortalamanın üstünde büyüklükte afetler görüldü.

“Sigorta sektörü, 595 milyar dolar sermaye ile desteklenen ödemelere dayanmaya devam ediyor, ancak bir yandan da ortadaki koruma açığını gidermeye çalışarak değişen iklim ve hava olaylarının maliyetini yönetmeye odaklanıyor.

“Yıl boyunca meydana gelen diğer büyük afetler ise Kuzey ve Güney Kaliforniya'da bir dizi büyük orman yangınları oldu.

“2018'deki en pahalı sigortalı kayıp olayı, 12 milyar dolar olan Kamp Ateşi idi ve bu da Kaliforniya'nın en ölümcül ve en yıkıcı yangını oldu.”

AON Etki Değerlendirme takımı Direktörü ve Meteorolog Steve Bowen ise, “2018’deki hava olaylarından alacağımız önemli bir ders, afet riskinin giderek çeşitlendiği ve arttığını tanımak olmalı. Sosyoekonomik parametreler, hasar riski yüksek bölgedeki nüfus değişimleri gibi karmaşık denklemler, bizleri azaltım ve dirençliliği arttırma konusunda bizi yeni tartışmalara zorluyor. Afetler her zaman olacak. Ancak, afetlerdeki kayıpları, ne kadar hazırlıklı olup olmadığımız belirleyecek” dedi.

2018’de meydana gelen başlıca afet olayları şöyle:

Ekim’de ABD’deki Camp Fire, büyük çoğunluğu Paradise şehirde olmak üzere 18 bin 804 yapıyı yok etti. Toplam kayıpların 15 milyar doların üzerinde olduğu hesaplanıyor. Kaliforniya’daki yangınlara ödenen sigorta kayıpları iki yıldır üst üste rekor kırıyor. Japonya’daki aşırı yağışlar, Temmuz 2018’de büyük sel felaketlerine yol açarak, 10 milyar dolar hasara neden oldu. Hindistan Kerala eyaletinde, yaz sezonu musonları ile beraber gelen sel milyar dolarlık hasarlara neden oldu. Kuzey ve Orta Avrupa yaz boyunca kuraklık ile boğuştu, kuraklık çoğu tarımda olmak üzere 9 milyar dolarlık hasara neden oldu. Milyar dolarlık kuraklıklar, ABD, Arjantin, Çin ve Hindistan’ı vurdu. İtalya ve Avusturya’da Ekim ve Kasım’da meydana gelen seller toplamda 5 milyar dolar hasara sebep oldu. 2.1 milyar dolarlık sigorta hasarı ile Friederike rüzgar fırtınası 21. Yüzyıldaki beşinci en maliyetli rüzgar fırtınası oldu.