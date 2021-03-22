Ramazan Öncesi 400 Lira Para Yardımı ve Gıda Yardımı Verilecek! Sadece Başvuru Yapanlara Alacak

Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren halkımız ekonomik olarak derin yaralar aldı. Kimi vatandaşlar işten çıkarılırken kimileri de iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Bu durumda olanlar temel ihtiyaçlarını gidermekte bile zorlanmaya başladı. Devletin çoğu kurum ve kuruluşu başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara pek çok kalemde yardım yapıldı. Bu yardımlardan en çok talep alanlar ise nakdi yardımlar ve gıda yardımları oldu.

"Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla Ramazan bayramı yardımları veren Kızılay, geçtiğimiz sene Ramazan ayı boyunca 10 milyon ihtiyaç sahibine 207 milyon lira yardım ulaştırmıştı. Bunun yanı sıra 1 milyon 400 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapmış ve 200 bin hijyen paketi ile 350 bin el dezenfektanını da 1 milyon 150 bin kişiye ulaştırmıştı.

Kendi bünyesinden karşıladığı yardımlarla birlikte, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve AHBAP Derneği’nin yaptığı iş birliğiyle bağışlanan 60 bin gıda yardımını 240 bin kişiye ulaştırmış ve 215 bin ihtiyaç sahibine hayırseverler tarafından verilen 400 liralık zekat ve fitrelerini de iletip nakit desteği sağlamıştı.

Ramazan ayı boyunca 100 bin aileye ücretsiz yemek servis eden Kızılay, 400 bin çocuğa hediye paketi, 50 bin çocuğa 150'şer liralık bayram haçlığı ve 50 bin ihtiyaç sahibine de bayramlık giysi yardımı yaptı.

Ramazan’ın yaklaşması ile birlikte devlet tarafından sağlanan yardımlar artarken Kızılay da Ramazan yardımlarında artışa gitti. Geçen sene yapılan yardımlardan daha fazla kişinin yararlanacağı ve yardımların miktarının artırılacağı söylendi. Peki kimler Kızılay tarafından verilen yardımlardan yararlanabilir?

KIZILAY 2021 PARA VE GIDA YARDIMI NASIL ALINIR?

Kızılay’ın 2021 Yılı Ramazan ayı için yapacağı maddi desteklere ve gıda yardımlarındanyine yaklaşık olarak 10 milyon ihtiyaç sahibi yararlanabilecek. “Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna” ve "Kardeşlik Zamanı" sloganıyla yola çıkılan bu kampanya için 250 milyon lirayı gecik bir bütçe ayrıldı.

KIZILAY 400 TL YARDIM PARASI

Kızılay aracılığı ile 400 liralık maddi destek almak isteyen vatandaşlar, Kızılay’ın her il ve ilçede bulunan temsilciliklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Bunların yanı sıra Kızılay’ın resmi internet sitesinde yer alan iletişim paneline mağduriyetinizi yazarsanız en kısa sürede cevap alabilirsiniz. Diğer başvuru kanalları ise mahalle muhtarları, Kaymakamlıklar, Valilikler, Kızılay’ın çağrı numarası ve resmi sosyal medya hesaplarıdır.

KIZILAY HANGİ YARDIMLARI YAPACAK?

Kızılay tarafından yapılan açıklama ile birlikte, 75 bin aileye 400 lira maddi yardım verileceği de öğrenildi. Bunun yanı sıra 150 bin aileye de içeriğinde makarna, peynir, salça, un, zeytin, bulgur, mercimek, fasulye, şeker, prinç, çay, sıvı yağ bulunan gıda paketleri gönderilecek. Koronavirüs salgını sürecinde büyük önem taşıyan hijyen paketi de şampuan, kolonya diş macunu, diş fırçası, sabun gibi ürünlerle dolu bir şekilde 100 bin ihtiyaç sahibine dağıtılacak. Söz konusu yardımlara ek olarak Kızılay tarafından sağlanan yardımlar şunlardır;

- Korona Sağlık Çalışanlarına Destek Paketi

- Korona Hasta Destek Paketi

- Korona Dayanışma Projesi Genel Bağış

- Sevgi Bohçası Bağışı

- Tekerlekli Sandalye, Sağlık Yardımları

- Terör Mağdurlarına Bağış

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 23:48