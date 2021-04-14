Ramazan Ayı İçin Bir Fırsat Kampanyası Daha Türkiye Ekonomi Bankasından Geldi!

Ramazan ayının gelişi ile birlikte her banka özel kampanyalarını duyurmaya başladı. Bazı bankalar mevcut kampanyalarını güncellerken bazıları ise fırsat olarak sundukları paketlerin süresini uzattı. Ramazan ayı boyunca ise her banka çeşitli kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Bu ay vatandaşlarımıza özel fırsatlarla ihtiyaç kredisi sunan bir diğer bankada Türkiye Ekonomi Bankası. Banka vatandaşlarımıza faiz yerine uygun kâr payı oranlarıyla ihtiyaç finansmanı veriyor. Finansman desteğinin detayları ve özellikleri ise haberimizde.

Türkiye Ekonomi Bankası vatandaşlarımız bu Ramazan Ayı boyunca da ihtiyaçlarına koşuyor. Bireysel finansman sistemi ile vatandaşların ihtiyaçlarını erteletmiyor! Aksine onlara finansman desteği sağlayarak destek çıkıyor.

FAİZ YOK KAR PAYI VAR

Türkiye Ekonomi Bankası vatandaşlara faizsiz kredi sunuyor. Yani faiz yerine vatandaşlardan vade sonuna göre kâr payı oranları alıyor. Böylece vatandaşlarımız faize bulaşmadan kâr payı oranıyla finansman desteği almış oluyor.

Banka vatandaşlara faizsiz sisteminde %1,59 kâr payı oranı sunuyor. Aynı zamanda vatandaşlara avantajlı geri ödeme planı da veriyor. Aynı zamanda bankadan finansman desteği alındığında vade dolana kadar yapılan bankacılık işlemlerinde de ücretsiz faydalanma hakkı veriliyor.

BİRÇOK İŞLEMDEN MASRAF ALINMIYOR

Türkiye Ekonomi Bankası vatandaşlarımızın vade boyunca yaptıkları işlemlerden ücret almıyor. Yanı ATM, Mobil Şube ve İnternet şubesinden yapılan tüm EFT/Havale işlemleri ücretsiz gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda 500 liraya kadar olan farklı ATM’lerden para çekimlerinde de komisyon payı kesilmiyor. Böylece vatandaşların günlük acil nakit ihtiyaçlarına da destek olunuyor.

Aynı zamanda bankasının kredi kartından aidat olmadan yararlanılabiliyor. Tüm bunların yanı sıra vatandaşlara bonus ve ekstre indirim kampanyalarına ücretsiz katılım hakkı sunuluyor.

RAMAZAN AYI BOYUNCA İHTİYAÇ KREDİSİ FIRSATI

Ramazan ayı boyunca devam edecek ihtiyaç kredisinde banka vatandaşlara %1,59 kâr payı oranı sunuyor. Bankanın finansman desteğinde ise belirlediği bir üst limit yok. Yani vatandaşların kredi notu, aylık gelirleri gibi değişkenlere göre bir üst limit belirleniyor. Bankanın finansman desteği için sunduğu vade oranı ise 36 ay.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Faizsiz ihtiyaç kredisi için banka başvuruları oldukça hızlı değerlendiriyor. Vatandaşlar Türkiye Finans Bank şubelerinden, internet sitesinden ya da mobil şubeden kolayca başvurularını yapabilirler.

Vatandaşlarımızdan başvurularında nüfus cüzdanı, ikametgâh ve güncel fatura isteniyor. Bunun yanı sıra aynı zaman da banka gelir belgesi/ maaş bordrosu de talep ediyor.

Serbest meslek sahipler için güncel vergi levhası ve onaylı bilanço, gelir tablosu, mizan, imza sirküleri, Ticaret Gazetesi talep ediliyor. Ücretli çalışanlar içinse maaş bordrosu fakat bu antetli kâğıt ise bunun yerine iş yerinden alınacak imza sirküleri talep ediliyor.

BAŞVURUMU NASIL TAKİP EDERİM?

Vatandaşlar Türkiye Finans Bank şubelerinden yaptıkları başvurularının onayını aynı gün şubeden öğrenme şansına sahipler. İnternet ya da mobil şubeden yapılan başvurular içinse “başvuru izleme” sekmesinden öğrenmek mevcut.

SMS ile yapılan başvuru sonuçları da yine vatandaşlarımıza SMS olarak bildirilmekte. Aynı zamanda vatandaşlarımıza kredileri onaylanmadığı takdirde de SMS ve mail gelmektedir.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

Eğer vatandaşlar bankadan ihtiyaç finansmanı kullanmak isterlerse sunulan kâr payı oranı %1,59 veriliyor. 36 ay vade seçeneğinde 100 binlik finansman desteği içinse vatandaşların aylık ödemeleri 3 bin 865 lira. 36 ay vade sonu geri ödeme ise 139 bin 159 lira oluyor.