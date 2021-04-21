Ramazan Ayı Gıda Yardımı Yapan Kurumlar belli oldu! Ramazan Ayı Gıda Yardımına başvurun!

Müslüman aleminde kutsal sayılan Ramazan Ayının başlangıcı ile bu süreçte geleneksel hale gelmiş olan “Ramazan Kolisi” adı altında gıda yardımlarının hangi kurumlar tarafından yapıldığı merak konusu. Bilindiği üzere Ramazan Ayı süresince sivil toplum kuruluşları tarafından ihtiyaç duyan hanelere gıda desteği ve nakit yardımda bulunuyor. Peki bu sivil toplum kuruluşları hangileri?

İhtiyaç Sahiplerine Nakit ve Gıda Desteği Sağlayan Sivil Toplum Kuruluşları

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, İhsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Merhamet Derneği, Taha Derneği, Türk Kızılay’ı, Beşir derneği, Yardım eli Derneği, Şefkat Derneği, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Bütün valilik ve kaymakamlıklar, İl, ilçe, belde ve Büyükşehir Belediyeleri yardım taleplerini toplamakta ve ihtiyaç durumundaki vatandaşlara el uzatmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yalnızca gıda yardımı değil, aynı zamanda barınma, eğitim, sağlık gibi diğer temel ihtiyaçlara yönelik ve eşi ölen kadınlara, doğum yapan kadınlara, ihtiyaç halindeki ailelere ve diğer özel durumlara yönelik ihtiyaçlara da yardım eli uzatmaktadır. İhtiyaç durumundaki gelir düzeyi düşük ailelere gıda ve nakit desteği sağlanmaktadır. Barınma desteği kapsamında ise ailelerin ikamet ettikleri konutun bakımsız ve eski, barınması sağlığa elverişli olmaması halinde tamirat, tadilat ve bakım desteği sağlanarak restorasyonlar uygulanmaktadır. Bu konutlarda yaşayan ailelere aynı zamanda nakit ve gıda yardımı da yapılmaktadır.

Barınma Desteğine Nasıl Başvurulur?

Evi tadilata ihtiyaç duyan ve barınması sağlığa elverişli olmayan konutlar için barınma desteği talep etmek isteyen vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başvuru formunu doldurup kayıtlarını oluşturacaklar. Bu belge ile birlikte nüfus cüzdanlarının nüshası, ev hasar tespit raporu ya da barınma ihtiyaç raporu da derlenerek başvuru tamamlamış olacak. Başvuru tarihinden sonra en geç 1 ay içerisinde yardıma ilişkin başvuruya dönüş yapılacak ve talepleriniz karşılanacaktır.

Yakacak ve Gıda Yardımına Nasıl Başvurulur?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hane yardımı hizmetleri dahilinde ihtiyaç halinde olan evlere gıda ve yakacak kömür yardımında bulunmaktadır. Bunun dışında hane yardımı hizmetleri kapsamında gıda ve giyim yardımı da yapılmaktadır. Başvurular barınma yardımında da olduğu gibi SYDV başvuru formu doldurularak oluşturulur. Nüfus cüzdanı nüshası ve yardım talebini içeren dilekçe ile birlikte başvuru tamamlanır. Başvuru tarihinden sonra en geç 1 ay içerisinde yardıma ilişkin başvuruya dönüş yapılacak ve talepleriniz karşılanacaktır.

Eğitim Yardımına Nasıl Başvurulur?

Salgın döneminde hane halkının zorluk çektiği konulardan bir tanesi de eğitim masrafları oldu. Fakat her yaştan öğrencilere salgın döneminde de eğitim destekleri artarak devam ediyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eğitim yardımı hizmetleri kapsamında okula ulaşım yardımı yüksek öğrenim bursları, öğrenci barınma yardımı, öğle yemeği, kitap ve eğitime ilişkin her konuda öğrencilere yardım sağlamaktadır. Öğrenimin her dönemi için SYDV öğrencilere yardım sağlamaktadır.