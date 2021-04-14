Ramazan Ayı Bereketiyle Geldi! Halkbank’tan Ramazan Ayı İhtiyaç Kampanyası Başladı

Ramazan ayı bereketiyle birlikte tekrar geldi. Ramazan Ayı’na özel ise her yıl olduğu gibi bankalar kampanyalarını açıklamaya başladılar. Kamu bankalarından biri olan Halkbank’ta ramazan ayı boyunca vatandaşlara çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu ramazan ayı boyunca vatandaşlar zorlanmadan ihtiyaç kredisi alabilir ve esnek ödeme planlarıyla geri ödeyebilirler. Ayrıntılar haberimizde.

MAAŞ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL

Halkbank kamu bankalarından önde gelenlerinden biri. Halkbank yaz aylarında da vatandaşlarımız için birçok kampanya ve destek düzenlemişti. Şimdi ise banka ramazan ayına özel kampanyalarını açıklayarak vatandaşlara yine destek oluyor. Ramazan ayına özel maaşını Halkbank’tan alan ya da maaşını kamu bankasına taşıyanlara özel ihtiyaç kredisi kampanyaları başladı. Banka maaşını alanlara ihtiyaç kredilerinde %1,51 oranından aylık faiz fırsatı sunuyor.

Aynı zamanda müşterilerine 100 bin liraya kadar yüksek meblağ kredi sunuyor. 36 aya kadar vade süresi de sunan banka esnek ödeme seçeneği de veriyor. Vatandaşlar bankadan aldıkları kredilerini geri öderken;

Aylık eşit taksitli

Artan taksitli

Azalan taksitli

3 ayda bir ödemeli

Kişinin kendi tercihine göre belirlenen tamamen serbest ödemeli planlardan yararlanabiliyor.

Kamu bankası bu kadar çok fırsat sunduğu için Ramazan ayında da vatandaşlar tarafından tercih edilen bankalardan biri olacak.

KAMU ÇALIŞANLARINA VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA ÖZEL

Halkbank aynı fırsatı maaşını bankadan almayan kamu çalışanları içinde sunuyor. Kampanya da tek değişen ise faiz oranı oluyor. Kamu çalışanlarına özel banka faiz oranını aylık %1,54 olarak sunmakta.

Yine özel sektör çalışanları da aynı kampanyadan %1,54 faiz oranıyla yararlanabilirler.

MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Halkbank bu ramazan günlerinde sadece çalışanlara ya da müşterilerine değil emekli vatandaşlarımıza da destek oluyor. Kamu bankası aynı kampanyayı emekli vatandaşlarımız içinde sunuyor. Ramazan ayında mutlu emekli ihtiyaç kredisi paketi sayesinde emekli vatandaşlar 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi talep edebilirler. Aylık sunulan faiz oranı ise %1,51. Aynı zamanda vatandaşlarımız yine 36 ay vade ve esnek ödeme imkanlarından da yararlanabilirler.

Bankadan maaşını alan emekliler ya da bankadan maaşını almayı taahhüt eden tüm emekli vatandaşlarımız bu fırsattan yararlanabilirler.

ECZACI KREDİSİ

Ramazan ayında da bizler için çalışacak olan sağlık çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi fırsatı da yine kamu bankası Halkbank’ta. Banka sağlık çalışanları içinde yeni bir fırsat sunuyor. Tüm eczacı ve eczane de çalışanlar için banka 100 bin liraya kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi veriyor. Banka tarafından sunulan faiz oranı ise aylık %1,71. Aynı esnek ödeme planları yine bu kampanya içinde geçerli.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

Banka müşterileri ve emekli vatandaşlarımız bankadan aylık 100 bin lira ihtiyaç kredisi talep ettiğinde aylık faiz oranları %1,51 olarak hesaplanıyor. 36 ay vade kapsamında ise aylık ödemeleri 3 bin 805 toplam geri ödemeleri de 137 bin lira.

Kamu çalışanları ve özel sektör çalışanlarına ise banka tarafından aylık %1,54 faiz oranı sunuluyor. Buna göre çalışanlar 100 bin lira kredi aldıklarında aylık ödemeleri 3 bin 828 lira toplam geri ödemeleri 36 vade sonunda da 137 bin 813 lira olmakta.

Banka tarafından eczacılara sunulan paket kapsamında ise verilen özel faiz oranı %1,71. Buna göre eczacıların 100 bin lira için aylık 3 bin 956 lira ödeme yapmaları gerekiyor. 36 ay vade sonu geri ödeme ise 142 bin 420 lira ediyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar başvurularını ihtiyaç kredileri için Halkbank şubelerinden yapabilirler. Şubeye gitmek istemeyen vatandaşlar Halkbank internet şubesi ya da mobil şubeyi de tercih edebilirler.

Vatandaşlardan başvurularda ikametgâh, güncel fatura, gelir belgesi ve kimlik talep edilir.

