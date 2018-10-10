Rahmi M. Koç: İtibarı elde etmek uzun seneler ister, ama bir günde de kaybedilebilir

Elif Varan / İstanbul, 10 Ekim () - Koç Üniversitesi, 25. kuruluş yıldönümünde Rumelifeneri kampüsünde düzenlenen törende “İtibar” başlığıyla Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, itibarı elde etmenin uzun seneler isteyeceğini ama bir günde de kaybedilebileceğini belirtti.

Rahmi M. Koç, vereceği dersin konusunun “itibar” olduğunu belirterek öğrencilere şöyle seslendi:

“Hayat üniversitesine atılacak siz gençler için, gerek profesyonel, gerekse kendi işiniz olsun, genç yaşta itibar kazanmak çok önemli.

“Siz gençleri şimdiden ikaz etmek istiyorum.

“İtibar kazanmak kolay değildir, çok çalışmak gerekir. İtibar kelimesinin önemini şimdiden anlayın, içinize sindirin, itibar kazanmak kısa vadede fedakârlık ister ama uzun vadede kârlı çıkarsınız. İtibarlı olmak kolay değil, yapılması gereken çok şey var.

“İtibarı elde etmek, uzun seneler ister. Ama bir günde de kaybedilebilir.”

Törende konuşan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da, sözlerine Koç Üniversitesi’nin temelini atan, Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’u anarak başladı:

"Başından beri hedefimiz bir mükemmeliyet merkezi yaratmaktı ve bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalıştık.

"Mükemmeliyete bu kadar ehemmiyet vermemizin bir sebebi dünya üniversiteleriyle boy ölçüşebilir seviyeye çıkma arzusuyken, diğer sebebi de Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Ehven-i şer, şerlerin en kötüsüdür' sözünde dile getirdiği üzere, atalete düşmekten bizi koruyacak hedef olarak kendimize seçtiğimiz değer olmasıdır.

"Biz artık, meşruiyetini kanıtlamış, ülkemizde en iyiler sınırını çok daha yukarılara taşımış ve dünyanın en iyileriyle rekabete hazır hale gelmiş bir üniversiteyiz.

"Bundan sonra gerçekleştireceklerimiz, tüm bilim ve eğitim camiası için örnek ve yol gösterici olacak, insanlığa ve dünyaya fevkalade faydalar sağlayacaktır."

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise, "25 yıl önce bugün, kurucumuz merhum Vehbi Koç’un verdiği ilk dersin ardından, Üniversitemiz bir mükemmeliyet merkezi olma hedefiyle eğitim öğretim hayatına başladı. Büyük gururla bir araya geldiğimiz bu özel günde, 25’inci senemizi kutluyoruz" dedi.

Dünyadaki en önemli gelişme ve buluşların araştırmaya önem veren üniversitelerin yenilikçi fikirlere kucak açan ortamlarında gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. İnan, Koç Üniversitesi’nin TÜBİTAK’tan en çok fon alan üniversite akademik kurum olduğunu hatırlattı. Aynı şekilde, Avrupa'nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) Türkiye’de destek verdiği 16 mega projeden 8’inin Koç Üniversitesi öğretim üyelerince yürütüldüğünü ifade eden Prof. Dr. İnan, AB’den Türkiye üniversitelerine gelen araştırma fonlarının üçte birinin yine Koç Üniversite tarafından alındığını söylemekten gurur duyduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Koç Üniversitesi Hastanesi, disiplinler arası araştırma merkezimiz KUTTAM, Semahat ve Dr. Nusret Arsel bilim ve teknoloji binamızdaki yeni laboratuvarlarımız üniversitemizin geleceğini önemli ölçüde belirleyecek, rotamızı çizdiğimiz yolda itici gücümüz olacak.

"Bu yatırımlar üniversitemizin yetiştirdiği dimağlarla bir araya geldiğinde 10-20 sene dünyayı sarsacak bir buluşun sahibi ya da amansız bir hastalığın çaresini bulan isimler büyük titizlikle seçilmiş öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasında olabilir.

"Kurucumuz Vehbi Koç’un bize miras bıraktığı görev bilinciyle var gücümüzle çalışıyoruz. Daha birçok önemli başarılara imza atacağımız, samimiyetle gururlanıp, birbirimize güzel ve faydalı bilgiler aktarabileceğimiz nice yılları hep birlikte kutlayacağız." (Fotoğraflı)