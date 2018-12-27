Qualcomm: 2019 ve 2020 5G’nin hayata geçtiği yıllar olacak

İstanbul, 27 Aralık () – Mobil teknoloji üreticilerinden Qualcomm'un Türkiye Genel Müdürü Gökhan Güleç, 2019 ve 2020’nin, 5G’nin hayata geçtiği yıllar olacağını belirtti.

Dünyanın önde gelen ekonomileri başta olmak üzere, tüm ülkelerin 5G’ye geçeceğini, altyapı ve sistemlerin de buna göre dönüşeceğini vurgulayan Güleç, "Mobil iletişimdeki yeniliklerin yanı sıra yapay zeka, makineler arası iletişim, otonom araçlar gibi konular tüm ekonomilerin odağında olacak" dedi ve ekledi:

"Doğal olarak, Qualcomm bu alanda öncü rolünü sürdürecek. Mesela 2019’un ilk yarısında, ürettiğimiz teknolojiler sayesinde dünyadaki ilk 5G’li telefonlar kullanılabilir hale geldiğini göreceğiz. "Türkiye’de de 5G hazırlıkları son hızıyla sürüyor. Qualcomm bu alanda sahip olduğu bilgi ve deneyimini kullanarak, kurulan iş ortaklıkları ve projelerle 5G seferberliğine katkısını 2019’da da sürdürecek.

"Böylesine bir dönüşüm ortamında gerek altyapı gerek Ar-Ge yatırımları, sahada söz sahibi olmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için kilit bir önem taşıyor.

"Mühendislerimizin ve bilim insanlarının Qualcomm çatısı altında yaptıkları keşifler sayesinde, özellikle mobil iletişime, 3G ve 4G’ye geçiş süreçlerine ve şimdi de 5G’ye geçişe yön veren şirket konumundayız.

"Türkiye’nin 5G’ye geçen ilk ülkelerden biri olması hepimizin dileği." (Fotoğraflı)