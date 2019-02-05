QNB Finansbank’ın net dönem karı 2 milyar 410 milyon lira oldu

İstanbul, 5 Şubat () - Qatar National Bank’ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank’ın net dönem kârı 2 milyar 410 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankanın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam aktifleri yüzde 25 artarak 157 milyar 416 milyon liraya, canlı kredileri yüzde 16 artarak 95 milyar 295 milyon liraya, müşteri mevduatı ise yüzde 28 artarak 83 milyar 413 milyon liraya ulaştı.

QNB Finansbank’ın toplam özkaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 20 artarak 14 milyar 572 milyon liraya ulaşırken; bankanın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15.42 olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2018 yılında ekonomide yaşanan gelişmelere karşın Banka toplam aktiflerinde ve özkaynaklarında gerçekleşen artışlarla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti ve ekledi:

“QNB Finansbank olarak, 2018 yılında da Türkiye ekonomisini desteklemeye devam ettik. Aynı dönemde banka olarak istikrarlı büyümemizi ve özkaynak artışımızı sürdürdük.

“Mevduat tarafında, fonlama kaynaklarımız güçlü artışını devam ettiriyor.

“QNB Finansbank’ın ana hissedarı, Türkiye'de en yüksek kredi derecelendirme notuna sahip uluslararası banka konumundaki QNB’nin gücü, bankamızın sağlam yapısı ile Türkiye ekonomisi ve sektörümüze katkımızı sürdürüyoruz.

“QNB Finansbank olarak Minik Eller Büyük Hayaller sosyal sorumluluk platformumuzla çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan kültüre birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüzbinlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyoruz.” (Fotoğraflı)