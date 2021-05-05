QNB Finansbank ve Garanti Bankası’ndan Mayıs Ayı Özel Taşıt Kredisi Kampanyası

Yaz aylarının gelişi ile birlikte vatandaşlarımızın talepleri de değişti. İkinci el araç piyasası başta olmak üzere vatandaşların talepleri de artmaya başladı. Salgın nedeniyle toplu alanlardan kaçmaya çalışan vatandaşlar toplu taşımayı da tercih etmez oldu.

Özel araçlara ve otomobillere talepler de artmaya devam ediyor. Fakat salgının başında tedarik zincirinde sıkıntılar meydana gelmişti. Bu durum dolar kuru ile birleşince ikinci el araçların fiyatları hızlıca arttı.

Şimdi ise uzmanlar benzer bir tablonun tekrar yaşanacağından bahsediyor. Sektördeki çip krizi büyüdükçe tedarik zincirinde de sıkıntılar meydana geliyor. Üstelik dolar kuru da tekrar yükseldi. Galericilere göre ise fiyatlarda hem gerçek hem de suni bir zam artışı yaşanabilir. Birçok vatandaşımız da zam gelmeden önce araç almaya yönelmek istiyor.

Vatandaşların araçlara olan talepleri artınca yeni kredi kampanyaları da gecikmedi. Bankalar taşıt kredilerini yaz aylarının da gelişi ile birlikte tekrar güncellemeye başladı. İki özel banka da vatandaşlarımız için kampanyalarını açıkladılar. İşte QNB Finansbank ve Garanti Bankası’ndan kaçırılmayacak fırsatlar;

ESNEK ÖDEMELİ QNB FİNANSBANK TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

QNB Finansbank müşterilerine kaçırılmayacak oranlarda taşıt kredisi kampanyası sunuyor. banka vade oranlarını 60 ay olarak güncellendi. Aynı zamanda başvuran vatandaşlarına özel kişileştirilmiş geri ödeme planları sunuyor. Böylece vatandaşlar geri ödeme yaparken de bütçelerini zorlamamış oluyorlar.

Aynı zamanda vatandaşların kredi masrafları da taksitlendirebiliyor. Böylece vatandaşlar kredi çekmek için de bir masraf harcaması yapmaktan kaçınıyorlar. Vatandaşların tercihine göre de sabit ya da esnek ödemeli kredi sunuluyor.

60 AYA VARAN VADE FIRSATLARI

QNB Finansbank’a başvuran vatandaşlar kredilerini sadece TL cinsi olarak alabiliyor. Ek teminat ya da kefil ise vatandaşlardan talep edilmiyor. 0 km araçlarda 5 yaşına kadar olanlar için banka 60 aya varan vade seçenekleri sunuyor. 6 ila 8 yaşındaki araçlar içinse vade toplamı ve yaş toplamı 10 yılı aşmayacak şekilde esnek ödeme planları oluşturuluyor. QNB Finansbank taşıt kredisi için vatandaşlara aylık %1,79 oranında faiz veriyor.

Buna göre 10 bin finansman desteğinde vatandaşların 60 ay vade seçeneğinde aylık ödemeleri 298 lira oluyor. Toplam geri ödemeleri ise 17 bin 884 lira.

UZUN VADE ORANLARIYLA MOTOSİKLET KREDİSİ

Aynı zamanda QNB Finansbank müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleriyle motosiklet kredisi sunuyor. Faiz oranı ise değişmiyor. Motosiklet kredisi içinde bankanın sunduğu faiz oranı aylık %1,79.

GARANTİDEN ÖZEL KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI

Garanti Bankası ülke çapında binlerce müşteriye sahip. Banka hem müşterisi hem de müşterisi olmayanlar için taşıt kredisi kampanyaları sunuyor. ÜstelikKOBİ’siyseniz bankanın size sunduğu özel faiz oranlarından yararlanma şansınız oluyor.

Banka sunduğu taşıt kredisi için 60 aya varan vade seçenekleri sunuyor. Bankanın sunduğu aylık faiz oranı ise %1,80. Buna göre bankadan 50 bin liralık finansman desteği alındığında 60 aylık vade seçeneğinde aylık taksitler 2 bin 12 lira oluyor. Toplam 60 ay sonu geri ödeme ise 72 bin 446 lira.

İkinci el araçlarda ise banka faiz oranını değiştirmiyor. Vade oranı ise aracın yaşı ve kredi vadesi 10 yılı geçmeyecek şekilde hesaplanıyor. Vatandaşlardan ek teminat ya da kefil talep edilmemekte.

18 yaşını dolduran her T.C vatandaşı ise Garanti Bankası’nın bu taşıt kredisinden faydalanabilir. Vatandaşlarımız şubelerden, anlaşmalı bayilerden, internet sitesinden, mobil bankacılıktan ya da garanti çağrı merkezinden (444 6866) başvurularını yapabilirler.

ELEKTİRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL KAMPANYA

Garanti Bankası geleceğin çevre dostu araçlarına özel ise bir kredi kampanyası yürütüyor. Buna göre elektrikli ya da hibrid araç alımlarında banka faiz oranlarında indirime giderek aylık %1,74 faiz oranını sunuyor. Vadeler ise 60 ay olarak devam ediyor. Buna göre 50 bin kredi finansmanında vatandaşların aylık ödemesi 1989 lira 60 ay sonunda geri ödemeleri de 71 bin 621 lira olmakta.

MOTOSİKLET KREDİSİ

Banka motosiklet kredisinde de müşterileri için 60 ay vade oranı ve aylık %1,80 faiz oranı veriyor.