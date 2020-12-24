QNB Finansbank Kartsız Para Çekme ve Yatırma Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank yakın zamanda geçtiği yeni teknolojisi ile birlikte artık kartsız olarak da vatandaşlarımız ATM’lerden birçok işlemi yapmasını sağlamaktadır. Bunlardan en çok tercih edilenleri ise vatandaşlarımız tarafından ATM’den kartsız para çekme yatırmadır. Bizde sizler için Finansbank ATM’lerinden nasıl kartsız para çekilir ve nasıl yatırıma yapılır adım adım detaylı şekilde anlattık.

QNB Finansbank Kartsız Para Çekme

Vatandaşlarımız artık günün her saati ne zaman ihtiyaçları olursa ATM’lerden nakit çekimi yapabilirler. Kartları yanında olmayan vatandaşlarımızın artık paniklemesine şimdi ne yapacağım diye düşünmesine gerek kalmadı.

QNB Finansbank tarafından sunulan yeni yenilikle birlikte vatandaşlarımız kartları yanlarında olmasa bile QNB Finansbank ATM’lerinden hızlı ve kolay bir şekilde nakit çekimi ve daha fazlasını yapabilirler.

QNB Finansbank ise kartsız işlemlerde vatandaşlarımız nakit para çekimi için iki seçenek sunmaktadır. Vatandaşlarımız dilerlerse QR Kodu ile ya da telefonlarına gelen referans kodu ile işlemlerini yapabilirler. Biz sizler için iki yolunda nasıl yapılacağını adım adım yazdık.

QNB Finansbank Kartsız Para Çekme (QR Kodu)

Vatandaşlarımızın kartsız para çekmeleri için tek ihtiyaçları olan QNB Finansbank mobile sahip olmak. Vatandaşlarımız eğer QNB Finansbank mobil uygulamasını kullanıyorlarsa çok hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayabilirler. İşte adım adım QR Kod yöntemi ile nakit çekimi;

Öncelikle vatandaşlarımız mobil uygulamalarında para çekme bölümüne gelirler Daha sonra hesap ve miktar seçilir ATM’den 8 tuşuna basılır ve QR Kod ekranının gelmesi beklenir Ardından vatandaşlarımızın kodu okutması yeterlidir. Böylece yapmak istedikleri işlemi başarı ile gerçekleştirebilirler.

QR Kod ile nakit çekimi oldukça basit ve güveniliridir. Vatandaşlarımız ATM ekranının kapandığından emin olduktan sonra günlük yaşamlarına geri dönebilirler. Fakat bunun için QNB Finansbank uygulamasına sahip olmaları ön koşuldur.

Kartsız Pare Çekme (Referans Kodu)

Öncelikle vatandaşlarımız kartsız işlemleri başlattıktan sonra nakit çekimi demeleri gerekir Referans kodu ile nakit çekimini seçerler Vatandaşlarımız istenilen bilgilere girdikten sonra banka hesaplarına kayıtlı olan cep telefonlarına SMS gelir Vatandaşlarımız SMS de yer alan referans kodunu ATM’ye yazmaları gerekir Daha sonra ise hesap ve tutar seçimi yapılarak işlem tamamlanır

Vatandaşlarımız QR Kodu olmadan aynı zaman referans kodu ile de nakit çekimi yapabilirler. Bu yolda basit olsa da vatandaşlarımız ATM’den bazı bilgileri girmesi gerekebiliyor.

Telefona Gelen Parayı ATM’den çekme (Cebe Havale Yöntemi)

QNB Finansbank ve En para müşterisi olan vatandaşlarımız dijital kanallardan yararlanarak başka telefonlara nakit gönderimi yapabiliyorlar. Eğer size bu şekilde nakit çekimi gelirse anlatacağımız birkaç adımla vatandaşlarımız paralarını alabilirler. Vatandaşlarımız bunu QNB Finansbank

ATM’lerinden ya da herhangi bir ortak ATM’den de gerçekleştirebilirler.

Öncelikle vatandaşlarımızın telefonlarına kısa bir mesaj gelmiş olması gerekir Vatandaşlarımız ATM’den giriş tuşuna basmalı ve para çekme demeli Buradan Cebe Gelen Parayı Çekme seçeneği seçilmeli Vatandaşlarımız açılan ekranda kimlik numaralarını, kısa mesaj ile gelen referans kodunu ve paranın tutarını girmelidirler Daha sonra ise bilgiler onaylandıktan sonra vatandaşlarımız nakit çekimi işlemlerini tamamlayabilirler.

QNB Finansbank Kartsız Para Yatırma

Vatandaşlarımız kartsız nakit çekimi yapabildikleri gibi aynı zaman kartsız para yatırma işlemlerini de çok hızlı bir şekilde yapabilirler. İşte adım adım kartsız para yatırıma işlemi:

Öncelikle vatandaşlarımız ATM’den Giriş tuşuna basmaları gerekir Para Yatırma seçili ve istenilen bilgiler eksiksiz doldurulur Daha sonra vatandaşlarımız T.C kimlik numaralarını, telefon numaralarını ve alıcı kişinin hesap ya da IBAN numarasını girerler Para haznesinde yatırılacak olan tutar yerleştirilir Daha sonra ise onay verilerek işlem tamamlanır

Vatandaşlarımız bilgileri eksiksiz olarak girdiğin emin olmaları ve herhangi bir sorunda banka personelinden yardım istemekten çekinmemelidirler.

Ayrıca vatandaşlarımızdan para gönderme işlemleri için 5 ila 15 Türk lirası arasında komisyon istenebilir.

QNB Finansbank ATM’lerinden Kartsız Yapılan İşlemler

Vatandaşlarımız ayrıca QNB Finansbank ATM’lerinden kartsız şekilde bu işlemleri de yapabilirler;

Para çekme

Cebe Havale İşlemleri

Para Yatırma

Döviz yatırımı

Kredi kartı ödemeleri (başka bankalara ait de yapılabilir)

Şans oyunu ödemeleri

ÖSYM ödemeleri

Kredi kartı ödemeleri

Nakit kredisi taksit ödemesi

İhtiyaç kredisi başvurusu

Sizde pandemi döneminde kendi sağlığınız için QNB Finansbank ATM'leri üzerinden kartsız para çekme ve para yatırma işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.