PwC: İş dünyası 2019 yılında küresel ekonomik yavaşlama bekliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () - PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) anketine göre, iş dünyası liderlerinin yaklaşık yüzde 30'u 2019 yılı içinde küresel ölçekte bir ekonomik yavaşlama bekliyor.

Davos'ta gerçekleştirilen Dünya ekonomik Forumu yıllık toplantısında, dünyanın farklı bölgelerinden 1,300 yönetim kurulu başkanının katılımı ile oluşturduğu 22. anketine göre, kısa vadeli öngörülerinde güvensizlik gösteren yöneticilerin sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık altı kat arttı.

Pwc verileri, küresel ekonomi öngörülerinde iyimser olan yöneticilerin yüzde 42 dzeyinde olduğunu ancak, 2018 yılındaki yüzde 57'lik iyimser görüş belirten yöneticilere kıyasla keskin bir düşüş olduğunu gösteriyor.

ABD'nin, 2019 yılında ekonomik olarak büyüyeceğine olan inanç devam etse de Çinli yöneticilerin büyüme konusundaki iyimserlik oranı 2018 yılındaki yüzde 59'dan yüzde 17'ye düştü.

PwC, 1997'den bu yana dünyanın CEO'larını araştırıyor ve önceki anketlerinin ve değerlendirmelerinin, üst düzey yöneticilerin kendi şirketlerinin gelir artışına ilişkin beklentileri ile ertesi yıl küresel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi arasında "güçlü bir ilişki" gösterdiğini iddia ediyor.