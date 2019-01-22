PwC: İş dünyası 2019 yılında küresel ekonomik yavaşlama bekliyor (2)

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Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () - PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) anketine göre, iş dünyası liderlerinin yaklaşık yüzde 30'u 2019 yılı içinde küresel ölçekte bir ekonomik yavaşlama bekliyor.

Davos'ta gerçekleştirilen Dünya ekonomik Forumu yıllık toplantısında, dünyanın farklı bölgelerinden 1,300 yönetim kurulu başkanının katılımı ile oluşturduğu 22. anketine göre, kısa vadeli öngörülerinde güvensizlik gösteren yöneticilerin sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık altı kat arttı.

PwC verileri, küresel ekonomi öngörülerinde iyimser olan yöneticilerin yüzde 42 dzeyinde olduğunu ancak, 2018 yılındaki yüzde 57'lik iyimser görüş belirten yöneticilere kıyasla keskin bir düşüş olduğunu gösteriyor.

ABD'nin, 2019 yılında ekonomik olarak büyüyeceğine olan inanç devam etse de Çinli yöneticilerin büyüme konusundaki iyimserlik oranı 2018 yılındaki yüzde 59'dan yüzde 17'ye düştü.

PwC, 1997'den bu yana dünyanın CEO'larını araştırıyor ve önceki anketlerinin ve değerlendirmelerinin, üst düzey yöneticilerin kendi şirketlerinin gelir artışına ilişkin beklentileri ile ertesi yıl küresel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi arasında "güçlü bir ilişki" gösterdiğini iddia ediyor.

Küresel CEO’lar arasında 2019’de ekonomik büyümenin artacağına yönelik iyimser beklenti yüzde 42 iken Türkiye’deki CEO’lar için bu oran yüzde 44.

CEO’ların yüzde 82’si kendi şirketlerinin gelecek 12 ay içinde büyüme potansiyeline güvendiklerini söylerken Türkiye’deki CEO’lar 63’lük oran ile geçen yıl olduğu gibi küresel CEO’lara göre daha ihtiyatlı.

Orta vadeli görünüme bakıldığında ise Türkiye’deki CEO’lar dünya trendine yaklaşıyorlar. Küresel CEO’ların yüzde 85’i önümüzdeki 3 yıl içinde şirketlerinin büyüme potansiyeline güvendiklerini dile getirirken Türkiye’deki CEO’ların yüzde 87’si bu görüşü paylaşıyor.

2019 yılında büyüme için hedef olarak görülen piyasaların başında gelen ABD gerilemeye rağmen Çin’e karşı liderliğini korurken, bu iki ülkeyi Almanya ve Hindistan takip ediyor.

İş dünyasında, sosyal ve ekonomik tehlikelerle ilgili endişeler çeşitleniyor. Küresel CEO’lar aşırı regülasyon, politika belirsizliği, doğru yeteneklere erişim ve ticaret savaşları konusunda “çok endişeli” olduklarını belirtiyor.

Küresel CEO’lar bu yıl gelir artışı sağlamak için ilk olarak operasyonel verimliliğe ve organik büyümeye odaklanmayı planlıyor.

Türkiye’deki CEO’lar da ilk sırada yüzde 65 ile operasyonel verimliği dile getirirken ikinci sırada yüzde 58 ile yeni bir ürün veya hizmet tanıtımına yöneleceklerini söylüyorlar.

CEO’ların yaklaşık üçte ikisi yapay zekânın internetten daha büyük bir etkiye sahip olacağını düşünüyor. Türkiye’deki CEO’ların yüzde 73’lük oranla daha hassas olduğu görülüyor.