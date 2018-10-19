Putin: Rusya, Çin ile işbirliğini güçlendirecek

İstanbul, 19 Ekim () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel barış ve kalkınmayı ilerletmek için Çin ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Putin, Valday Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısına katılmak üzere Soçi'de bulunan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Başkanı Yang Jiechi ile bir araya geldi.

Konuşmasına Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e selamlarını ileterek başlayan Vladimir Putin, Çin liderinin eylül ayında Vladivostok'ta yapılacak Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Putin, üst düzeyde gelişen Rusya-Çin kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini de övgüyle değerlendirdi.

Mevcut karmaşık uluslararası ortamda iki ülkenin koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Rus lider, iki ülkenin ortak menfaatlerinin yanında, küresel barış ve kalkınmayı da ilerleteceğini ekledi.

Yang Jiechi, görüşmede Rus tarafıyla birlikte özellikle enerji, tarım, ileri teknoloji ve inovasyon alanlarındaki somut işbirliğini pekiştireceklerini söyledi.

Gelecek yıl Çin-Rusya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 70. yıldönümünün kutlanacağını hatırlatan Yang, ilgili faaliyetlerin özenle düzenleneceğini, bu vesileyle ikili ilişkilerin yeni bir düzeye taşınacağını belirtti.