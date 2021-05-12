PTT Bayram Kredisini Açıkladı! Kefilsiz Şartsız 30 Bin Liraya Kadar Kredi İmkanı

Bankaların cazip fırsatlar sunmaya devam ederken Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bomba duyuruyu gerçekleştirdi. PTT Ramazan Bayramı’nda adeta bayram havası tadında bir kredi kampanyası başlattı. Başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında vatandaşlara kefilsiz ve şartsız 30.000 Türk lirasına kadar ihtiyaç kredisi kullandırılacak. Peki PTT 30.000 TL ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır? Kaç taksitle kredi kullanılabilir? Geri ödeme seçenekleri neler? Yüzde kaç faiz oranı uygulanıyor ve ne kadar vadelendirilebiliyor? Konuya ilişkin tüm detaylar haberin devamında.

PTT Ramazan Bayramı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşların dertlerine derman olmak için kolları sıvadı. Vatandaşların kredi kullanmak istediklerinde karşılarına çıkan kefil talebi ve birtakım şartları da ortadan kaldırarak ihtiyaçların bir an önce karşılayabilir.Vatandaşlara hızlıca kredi verebilmeyi amaçlayan PTT teşkilatı 30.000 TL’ye kadar kredi kullanma imkânı sunuyor.Bu cazip teklif borçlarını kapatmak isteyenler, korona virüs salgını nedeni ile finansal problemler ile karşı karşıya olanlar ve girişimde bulunmak isteyenler tarafından oldukça ilgi görüyor.

PTT’DEN KEFİLSİZ KREDİ MÜJDESİ

PTT, Aktif Bank aracılığı ile kefil talep edilmeden ve şart aranmadan ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Bu hamle ile vatandaşların nakit para ihtiyacını mümkün olan en kısa sürede karşılamayı hedefleyen PTT bu kampanya dahilinde vatandaşlarımıza ve 3 yıla kadar vade seçeneği sunuyor. Ayrıca banka vatandaşlarımıza 30.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sunuyor. Başvuru için ise en yakın PTT şubesine müracaat ederek kendinize ait kimlik bilgileri ve gerekli belgeler ile başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

‘N Kolay İhtiyaç Kredisi’ adı altında gerçekleşen ihtiyaç kredisi kampanyası vatandaşlara hızlı ve avantajlı krediler sunuyor. Kişilere sunulacak faiz oranı ise yüzde 2,59 olarak belirlenmiş durumda. Kişinin kredi notu ve kredi kullanım vadesine bağlı olarak faiz oranları değişkenlik gösterebilir.

Buna göre 10.000 Türk Lirası ihtiyaç kredisi kullanan vatandaş 12 ay vade seçeneğinde aylık 1.011,11 Türk Lirası, 24 ay vade seçeneğinde aylık 597,36 Türk Lirası, 36 ay vade seçeneğinde ise aylık 465,45 TL kredi taksiti ödeyecektir.

20.000 Türk Lirası ihtiyaç kredisi kullanan vatandaş 12 ay vade seçeneğinde aylık 2.02,22 Türk Lirası, 24 ay vade seçeneğinde aylık 1.194,73 Türk Lirası, 36 ay vade seçeneğinde ise aylık 930,90 TL kredi taksiti ödeyecek.

30.000 Türk Lirası ihtiyaç kredisi kullanan vatandaş 12 ay vade seçeneğinde aylık 3.033,33 Türk Lirası, 24 ay vade seçeneğinde aylık 1.792,09 Türk Lirası, 36 ay vade seçeneğinde ise aylık 1.369,35 TL kredi taksiti ödemiş olacak.

MASRAFSIZ KREDİ İMKANI

Banka ise neredeyse kredi karşılığında vatandaşlarımızdan hiç masraf almıyor. Ufak bir tahsis ücreti karşılığında herkes 30 bin liraya kadar olan bu krediden yararlanabilecek. Banka vatandaşlarımızdan kredi kullanımı kapsamında sadece 52,50 TL kredi tahsis ücreti alınmaktadır.

PTT KREDİ BAŞVURUMU NASIL YAPARIM?

PTT vasıtası ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı veya kimliği ile kendilerine en yakın PTT şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak kişinin şubede bizzat bulunması gerekmektedir. Vekaletname aracılığı ile başkalarının başvuru gerçekleştirmesine izin verilmemektedir.