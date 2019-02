PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik: El-Bab ve Azez'e Pttmatik kuracağız

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - POSTA ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 2019 yılı itibariyle teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında El-Bab ve Azez'e Pttmatik kuracaklarını belirterek, "Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız bir hedefimiz var. Vatandaşımız bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacak" dedi.

PTT AŞ Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar'da başladı. PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve 81 il başmüdürünün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, şirket faaliyetlerinin 2018 yılı değerlendirmesi, 2023 hedefleri ve 2019 yılı hedefleri ele alındı.

'ÇAĞIN KOŞULLARINI BELİRLEYİCİ OLMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ'

Toplantıda konuşan Kenan Bozgeyik, dünyada küresel bir aktör olmayı hedeflediklerini söyledi. Bozgeyik, "PTT, geçmişten bugüne teknolojik her gelişmenin merkezinde yer alıyor. Türkiye'de teknoloji adına yaşanan her yeniliğin altında biz varız. PTT ciddi bir değişim ve gelişim yaşıyor. Her gün daha da ileri adım atıyoruz. Bir kamu kurumu olarak özel sektör gibi yoğun ve yenilikçi çalışıyoruz. Bu nedenle çağın koşullarına uyum sağlamak şöyle dursun, çağın koşullarını belirleyici olmakla yükümlüyüz. ARGE'ye, teknolojiye ve inovasyona büyük yatırım yapıyoruz" dedi.

'PTTMATİK SAYISINI 5 BİNE YÜKSELTECEĞİZ'

Erişilebilir ve ulaşılabilir PTT, PTT iş yerlerinin, PTT matiklerin ve Mobil PTT'lerin sayısını artırarak hizmet ağını genişletmeye devam ettiklerini vurgulayan Bozgeyik, "Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız bir hedefimiz var. Vatandaşımız bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacak. 3 bin 445 olan Pttmatik sayısını 2019 yılı sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Erişilebilir ve ulaşılabilir olma ilkelerinden kurum olarak asla vazgeçmeyeceğiz. 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmak da 2023 hedeflerimiz arasında" diye konuştu.

'100 BİN PİLOT UYGULAMA KARTI İHRAÇ EDİLECEK'

Kenan Bozgeyik, 2019 yılı itibariyle teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında El-Bab'a bağlı Biza ve Kabasin ile Azez'e bağlı Soran'a da Pttmatik kuracaklarını vurguladı. Bozgeyik, şunları söyledi: "Vatandaşın ayağına sınırsız hizmet taşımayı prensip edinen PTT olarak, PTT kartların kullanımını 2019 yılı itibariyle yaklaşık 4.9 milyon yeni müşteriye ulaştırmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımız tek bir kart ile tüm yurtta toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. 2019 yılı içinde pilot uygulama kapsamında en az 2 ilde Türkiye Kart ve Mahsuplaşma Merkezi'ni devreye alacağız. Bu kapsamda ilk olarak asgari 100 bin pilot uygulama kartı ihraç edilecek. 2019 yılsonu itibariyle proje 30 şehrimizde yaygınlaşacak. Farklı ülkelerin posta idareleriyle yaptığımız bu ve benzeri ortak çalışmalarla ülkemizin ihracatına da katkıda bulunuyoruz. Yeni ülkelerle işbirlikleri de gündemimizde. E-ticaret alanındaki etkinliğimizi, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak pekiştiriyoruz."

'PTT BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATTI'

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da, PTT AŞ'nin çağın tüm yeniliklerine ayak uydurarak ciddi bir değişim yaşadığını vurgularken, "Dünyada teknoloji değişti. Ticaret de değişti, artık e-ticaret yolu ile herkes evine kadar malın gelmesini istiyor. PTT son yıllarda bu alanda da çok başarılı işlere imza atıyor. Ben bu başarılardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Yeniliğin sınırı yok, bu noktada kalınmamalı daha da ilerlemeliyiz. Bizim artık teknoloji üreten konuma gelmemiz gerek. Her kurumun kendi üzerine düşeni yapacağına inanıyorum" dedi.



FOTOĞRAFLI