Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Eylül () - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) Direktörü Seyfettin Gürsel, Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) büyüme hedeflerinin, "yüksek büyümeye odaklanmış bir yönetim için oldukça düşük" olduğuna dikkat çekti.

YEP konusunda ilk izleniminin olumlu olduğunu söyleyen, Gürsel şu değerlendirmelerde bulundu:

“2018 GSYH artışı yüzde 3.8, 2019 da yüzde 2.3 olarak kabul ediliyor. Bu oranlar yüksek büyümeye odaklanmış bir yönetim için oldukça düşük.

“”Bu yılın ilk yarısında yıllık büyüme yüzde 6.2 oldu. Yılın tümü için yüzde 3.8 olacaksa ikinci yarıda yıllık büyüme yaklaşık yüzde 1.4 olacak demektir.

“OECD 2018 ara raporun için büyümeyi yüzde 3.2 öngörüyor. İkinci yarıda yıllık büyümeyi yaklaşık yüzde 0.2 kabul ediyor demek. 2019 büyüme tahmini ise yüzde 0.5'den ibaret. Dikkat buyrun bu yıllık oran. Yani OECD çeyrekten çeyreğe YEP’den daha sert ve daha uzun sürecek bir daralma bekliyor.

“Politikalar ve çeşitli tedbirler genel olarak belirtilmiş ama ikna olmak için uygulama kanıtlarına ihtiyaç var.

“Merkez Bankası bağımsızlığından ödün vermeden gereğini yapacak, hükümet mali politikada ciddi sıkılaştırmaya gidecek, bankalar sıkı denetime tabi tutulacak, reel sektöre borçlarını geri ödemesi için yardımcı olunacak, etkin bir kamu yönetimi için esaslı kalite reformları yapılacak, hatta Kıdem Tazminatı reformu dahi ‘sosyal paydaşların onayıyla’ yapılacak.

Ekonomi durgunlaşırken maliye politikası neden sıkıştırılıyor anlamadım. Önümüzdeki üç yıl boyunca giderek artan miktarda faiz dışı fazla planlanıyor. Kesintiler yatırımlarda ve kamunun “lüks” harcamalarında yapılacak.

“Daralan bir ekonomide en azından ‘otomatik stabilizatörler’ olarak adlandırılan mekanizmaya izin verilir:

“Vergi gelirlerinde bu yıldan gelecek yıla yüzde 20 artış öngörülüyor. OVP’nin kabul ettiği yüzde 16.3’lük GSYH deflatörü ile reele çevirince vergi gelirinde yüzde 3.7’lik reel artış ortaya çıkıyor. Hiç inandırıcı değil.

“YEP’in işsizlik hedefleri hiç inandırıcı değil. 2018 sonu itibariyle işsizlik oranı yüzde 11.3 öngörülüyor. 2019 sonunda ise yüzde 12.1 olacakmış.

“YEP’in büyüme hedefleri gerçekleşse bile işsizliğin çok daha yüksek düzeylere tırmanacağına iddiaya girerim.

“İşgücüne katılım oranının her yıl 0.5 puan artacağı varsayılıyor. İstihdamın ise bu yıldan gelecek yıla yüzde 1.5 artması bekleniyor; yüzde 2.3’lük büyüme ile. 2019’dan 2020’ye de yüzde 2.6 artış öngörülmüş; yüzde 3.5’lik büyüme ile.

“Daha şiddetli bir işsizlik artışına hazır olun. Yönetim ve vatandaş buna ne kadar tahammül gösterir bilmiyorum." (Fotoğraflı)