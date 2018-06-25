Prof. Dr. Alkin: Erdoğan'ın birinci turda seçilmesi yatırımcıyı rahatlattı

Gül KABA/İSTANBUL, () - 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci turda seçilmesinin yatırımcıyı rahatlattığına dikkat çekerek, "Piyasaları asıl rahatlatacak şey, bundan sonraki söylemlerin uluslararası standartlarda olmasıdır. Ekonominin olumlu şekilde devem etmesi isteniyorsa diplomaside, ekonomide, sosyal hayatta uluslararası kabul edilmiş standartlara yönelik hamleler yapılmalıdır" dedi.

Seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Seçimlerden bir hafta önce 4 senaryo paylaştım bu senaryolardan bir numaralı olanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilip, Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu sağlamasıydı hemen hemen buna yakın bir senaryo oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçileceği zaten belliydi ancak parlamentonun aritmetiği ile ilgili soru işaretleri vardı. Sonuç olarak halkımız kararını verdi. Halkımızın kararı her zaman Türkiye için hayırlıdır" diye konuştu.

"SÖYLEMLERİN TAMAMI ULUSLARARASI STANDARTLARDA OLMALIDIR"

Daha önce birçok kez seçimlerin erkene alınmasının piyasalar için iyi olduğunu söylediğini vurgulayan Prof. Dr. Alkin, "Şu anda piyasalar sakin, çünkü bu yeni sistemi geliştiren lider ve ekibi güçlü bir şekilde yola devam ediyor. Erdoğan'ın birinci turda seçilmesi ve parlamentoda oluşan aritmetik yatırımcıyı rahatlattı. Piyasaları asıl rahatlatacak şeyi söyleyeyim; bundan sonraki söylemlerin tamamının uluslararası standartlarda olmalısı. Yani para ve sermaye, MB politikaları, dış siyaset, komşularla ilişkiler, AB ve ABD ile ilişkiler hatta Rusya ve Çin ile olan ilişkilere yönelik açıklamalarda bu standartlar dikkate alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğundan bu yana etrafa her zaman güven vermiş politikalarına devam etmesi gerekir" dedi.

YABANCI YATIRIMCININ TÜRKİYE GELMESİ İÇİN...

Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için doğru işler yapmak gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, "Bundan sonra ekonominin olumlu şekilde devem edilmesi isteniyorsa diplomaside, ekonomide hem de sosyal hayatta uluslararası kabul edilmiş standartlara yönelik hamleler yapılmalıdır. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için adalet, hak ve özgürlüklerde, ticarette, sosyal yaşamda özelliklede eğitimde uluslararası standartlara uygun adımların atılması gerekir. Yabancı yatırımcı bir ülkeye 'ekonomik paket açıklandı' ya da 'bir günde şirket kuruluyor' diye gelmez, 'iyi şeyler oluyor' diye gelir. Yeni dönemde yeni modeli uygulayacak olan parlamentoda iktidarı ve muhalefeti tüm milletvekilleri hep beraber Türkiye'de iyi şeyler oluyor diye göstermek zorundadır. Ancak böyle bu ülkeye yatırımcı gelir "diye konuştu.

"CHP'NİN DEĞİŞİM GEÇİRMESİ GEREKİYOR"

Seçim öncesi İnce'nin performansının önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Alkin, "Sonuçlardan gördüğümüz şu ki CHP'nin değişim geçirmesi gerekiyor. İnce'nin meydanlardaki performansı insanların içinde birikmiş hatta sıkışmış olan stresin atılmasına vesile oldu. Seçim gerginliği dağıldı o yüzden İnce'nin performansı önemliydi. İYİ Parti meclise girdi ama beklendiği kadar oy alamadı. Ben sonuçların böyle olacağını aşağı yukarı bekliyordum" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)