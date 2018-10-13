Prof. Dr. Alkin: Bursa, doğru yolda ilerliyor

BURSA,() - PROF. Dr. Emre Alkin, “Bursa artık savunma ve havacılık başta olmak üzere stratejik birçok sektörde de adından söz ettiriyor. Bu çeşitlilik riskin dağılmasını sağlarken, Bursa’nın ekonomiye katkılarını da artırıyor. Bursa doğru bir yolda” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Akademi projesi kapsamında, Bursa AB Bilgi Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen "Türkiye-Avrupa Ekonomisi ve Nasıl Bir Büyüme ile Geleceğe Yürümeliyiz?” başlıklı seminerin konuşmacısı Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin oldu. Bursa iş dünyasının büyük ilgi gösterdiği seminere BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Aytuğ Onur ve Alparslan Şenocak, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ile Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz da katıldı.

BTSO AKADEMİ’DEN 20 BİN ÜYE FAYDALANDI

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, 2014 yılında başlayan proje kapsamında 300’ü aşkın eğitim programı düzenlediklerini, söz konusu eğitim programlarına 20 binden fazla iş dünyası temsilcisinin katıldığını söyledi.

“İŞ İNSANLARI ÖNCELİKLERİNİ DOĞRU BELİRLEMELİ”

Seminerde Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelere ilişkin tespitlerini paylaşan Prof. Dr. Emre Alkin, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlere dair önerilerde bulundu. Türkiye’deki mevcut ekonomik zorlukların aşılması noktasında iş dünyasına tavsiyelerde bulunan Emre Alkin, finansman ve yatırımların önceliği konusunda doğru kararlar verilmesinin önemine dikkati çekti. İş insanlarının şirketlerini basiretle yönetmeleri gerektiğini ifade eden Alkin konuşmasını şöyle sürdürdü; “Çünkü bazen hezeyanlar oluyor. Özellikle finansman konusunda veya yatırımların önceliği konusunda doğru kararlar verilmiyor. Burada harcama ile yatırımı da birbirinden ayırt etmek lazım. Borç almak ayıp değil fakat bu borcun nerede kullanıldığını çok iyi bilmek lazım. Verimliliği mutlaka sağlamak lazım. İş dünyasına tavsiyem BTSO’nun yaptığı gibi insana yatırım yapsınlar. İnsana yatırım yapan her müessese yücelecektir.”

“BURSA DOĞRU YOLDA İLERLİYOR”

Bursa’nın son yıllarda giderek artan ekonomik performansını da değerlendiren Alkin, Bursa’nın sanayi ve hizmet sektörünü çeşitlendirmeyi başardığını söyledi. Daha önceleri Bursa denildiğinde akla yalnızca tekstil sektörünün geldiğini, günümüzde ise bu durumun değiştiğini kaydeden Alkin, “Bursa artık savunma ve havacılık başta olmak üzere stratejik birçok sektörde de adından söz ettiriyor. Bu çeşitlilik riskin dağılmasını sağlarken, Bursa’nın ekonomiye katkılarını da arttırıyor. Bursa doğru bir yolda. Bu şekilde yola devam etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. BTSO öncülüğünde çalışmaları devam eden TEKNOSAB projesinin de önemli bir hamle olduğunu kaydeden Emre Alkin, projenin Bursa’nın sadece üretim üssü değil aynı zamanda bir teknoloji üssü olarak da anılmasının önünü açacağını sözlerine ekledi.

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