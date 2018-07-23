Prim Borcu Olan Bağ-Kur’lular Emekli Olabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'na ( SGK) prim borcu bulunduğu için yaş, sigortalılık ve prim günü koşulunu yerine getirdiği halde emekli olamayan Bağ-Kur'lulara emeklilik fırsatı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar, yeni yasa kapsamında prim borçlarını ödeyerek sigortalılık sürelerini ihya ederek emekli olabilecekler.

Durdurulan sigortalılık sürelerini ihya hakkından yararlanabilmek için bu ayın sonuna kadar başvuru yapılması gerekiyor. Hesaplanan borcun tamamının 31 Ağustos'a kadar ödenmesi halinde, bu süreler emeklilik hesabında dikkate alınacak. Bu imkândan, ölen Bağ-Kur'lunun hak sahipleri de yararlanabilecek. Hak sahipleri, SGK'ya müracaat ederek, prim borcu nedeniyle durdurulan sigorta sürelerine ilişkin prim borcunu ödedikleri takdirde dul ve yetim aylığı bağlatabilecekler.

PRİM BORCUNU PEŞİN ÖDEYENE AVANTAJ

Yasa, emekliliği henüz hak etmemiş ancak prim borcundan kurtulmak isteyenlere de çok büyük avantaj sağlıyor. Vergi ve prim borçlarına ilişkin daha önce çıkartılan yapılandırma yasalarında, anapara tutarının tamamı tahsil edildi. Gecikme faizi ve cezaları yerine enflasyon farkı alındı. Bu sene çıkartılan yapılandırma yasasında, peşin ödeme yapanlar için çok önemli bir kolaylık getirildi. Yapılandırılan borcu peşin ödeyenler, gecikme faizi ve gecikme cezasının yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ından kurtulacak.

BİN LİRA BORÇ İÇİN 4.5 YILA 24 TL ENFLASYON FARKI

Bağ-Kur'lunun bundan nasıl avantaj elde edeceğini bir örnekle anlatalım. 2013 yılı aralık ayında anapara borcu bin lira olan Bağ-Kur'luya, 2016 yılındaki yapılandırma yasası uygulanıyor olsaydı 541 lira enflasyon farkı uygulanacaktı. Öncelikle, yeni yasa uyarınca aynı borç için hesaplanacak enflasyon farkı 243 lira olacak. Ödemeyi taksitle yapanlar bin 243 lira üzerinden ödeme yapacak. Ancak, peşin ödeme yapan Bağ-Kur'lular, 243 liralık enflasyon farkının da yüzde 90'ından (219 TL'sinden) kurtulacaklar. Bağ-Kur'ludan, 4.5 yıl önce ödemesi gereken bin liralık borç için sadece 24 lira enflasyon farkı alınacak.

PEŞİN ÖDEMEDE SON TARİH 31 AĞUSTOS

Yapılandırmadan yararlanmak için başvurular 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Peşin ödemeden yararlanacak Bağ-Kur'lularınödemeyi 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Borcun tamamının ödemesini ikinci taksit süresinde, yani 31 Ekim'e kadar yapanlar ise 243 liralık enflasyon farkının yarısını (121.5 TL) ödeyecekler.

EN DÜŞÜK BAĞ-KUR AYLIĞI BİN 475 TL OLDU

(Esnaf)

Basamak 1.475.27 TL

Basamak 1.674.01 TL

Basamak 1.769.71 TL

Basamak 3.445.80 TL

(Tarım Bağ-Kur'lu)

Basamak 1.179.98 TL

Basamak 1.357.18 TL

Basamak 1.570.20 TL

Basamak 2.216.22 TL

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 09:46