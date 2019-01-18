Premiere Vision New York fuarına, 29 Türk tekstilci katıldı

İstanbul, 18 Ocak () - New York’ta bu yıl 38. kez gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı’na, Türkiye'den 29 firma katıldı.

Fuara, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) organizasyonu ile katılan tekstilciler, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

Premiere Vision New York Fuarı’nın Türk tekstil sektörünün güç birliğine sahne olduğunu belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, şöyle devam etti:

“Türk tekstil sektörü Türk ekonomisinin en önemli rekabet avantajlarından birini oluşturuyor. Üretim ve ihracatta öncü olma özelliği bulunan sektörümüz, AB ülkelerinin 2. en büyük, dünyanın ise Çin, ABD, Almanya gibi ülkelerin başı çektiği sıralamada 7’inci en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor. “Örme, dokuma kumaş, teknik tekstilde global pazarın tercihi halinde bulunan sektörümüzde, dünyanın dört bir yanında bulunan 193 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

“Dünya ev tekstili pazarından yüzde 4.5 civarında pay alan Türk ev tekstili dünyanın dördüncü en büyük ev tekstili ihracatçısı konumundadır.

“Havlu konusunda dünyanın ilk üç tedarikçisinden birisiyiz. Yeni pazar arayışında hız kesmeyen sektörümüz için Premiere Vision Fuarı büyük önem taşıyor.

“Dünyanın diğer önemli tekstil ve hazır giyim tüketicisi ABD’de ise Türk tekstil ve hazır giyim sanayi ihracatının payı ise tekstilde yüzde 3.1 ve hazır giyimde yüzde bir.

“ABD’nin en büyük beş tekstil tedarikçisi Çin, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Hindistan ve Meksika olarak sıralanıyor.

“Biz 10. Sırada yer alıyoruz ve ilk etapta ilk 5 tedarikçi ülke konumunda olmamız gerekiyor.

“Sektörümüzdeki Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmişlik düşünüldüğünde bu pazarda hak ettiğimiz yere ulaşacağımıza inanıyorum." (Fotoğraflı)