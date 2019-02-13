Powell: Resesyon olasılığının yüksek olmadığını düşünüyoruz

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Şubat () – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed yetkililerinin resesyon olasılığının yüksek olmadığını düşündüklerine dikkat çekti.

Mississippi Valley Üniversitesi’nde konuşan Powell, ulusal ölçekteki ekonomik verilerin ABD ekonomisinin “iyi” durumda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Powell geçtiğimiz hafta Washington’da eğitimcilerle bir araya geldiği toplantıda da ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirtmişti.