Portakalın hal çıkış fiyatı 1,30, mandalinanın ise 1,80 TL

MERSİN Toptancı ve Sebze- Meyve Hal Kompleksi'nde portakalın kilogramı 1 lira 30 kuruş, mandalinanın ise 1 lira 80 kuruştan satılıyor.

Türkiye'nin narenciye deposu olarak bilinen Mersin'de üretilen ve başta Rusya, Ukrayna ile Irak olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen narenciye, market raflarında ve pazarlardaki yüksek fiyatı ile dikkat çekiyor. Üreticilerin zarar ettikleri yönündeki açıklamalarına rağmen yaşanan bu fiyat artışının nedeni merak edilirken, portakal 1 lira 30 kuruş, mandalina ise 1 lira 80 kuruş karşılığında Mersin halinden çıkış yapıyor.

Ürünlerdeki fiyat artışını marketlerin yüksek kâr marjına bağlayan yaş meyve ve sebze komisyoncusu Yusuf Güzel, "Washington marketlerde 4 TL'ye satılıyorsa arada çok büyük fiyat farkı vardır. 'Washington'un bizim halimizden çıkışı 1,30 ile 1,50 TL arası. Mandalin de 1,80 ile 2 TL arasında. Marketler kâr marjlarını yüksek tutuyorlar. Arada 2 ila 2,50 TL gibi fiyat farkı var. Tüketici de artışın üretici veya komisyoncudan kaynaklandığını sanıyor. Bu sorunlar bizden kaynaklanmıyor" dedi.

Narenciyenin dalda 70 ila 80 kuruşa alıcı bulduğunu dile getiren üretici Ahmet Oğuz ise "Narenciye Mersin halinde 1 TL civarında. Ürünlerin buralarda düşük değerlerde, İstanbul'da ise 5 ve 6 TL'den narenciye satıldığını görüyoruz. Çok büyük zorluklar çekiyoruz. Narenciye şu an istenilen rekabet ve fiyatı yakalayamadı. Ürünümüzü daha yüksek fiyatlara satmanın peşindeyiz. 1 çuval gübre 200 TL iken, 1 kilogram portakal 1 TL. Biz bundan şikayetçiyiz, zarar ediyoruz" diye konuştu.



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