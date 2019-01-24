PMI - Almanya özel sektörü büyümesi Ocak’ta hafif arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ocak () - Alman özel sektörü ticari faaliyetleri, Ocak ayında bir önceki aya göre daha fazla artmasına karşın, büyüme hızı son dört yılın en düşük oranları arasında kaldı.

İmalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Aralık ayında, son 66 ayın en düşük düzeyi olan 52.1’e geriledi. Öte yandan, hizmet PMI Ocak ayında, iki ayın en yüksek düzeyi olan, 53.1 düzeyine yükselirken, imalat PMI 49.9 düzeyine geriledi.

Anket göre, yeni siparişlerde ve iş yaratmada bir düşüş gözlenirken, yeni işyerlerinin girişi dört yıldan fazla bir süredir ilk kez düştü. İstihdam artışı Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

IHS Markit Baş Ekonomisti Phil Smith, “Almanya PMI, Ocak ayında hizmet sektöründeki iş aktivitesindeki güçlü artış nedeniyle son zamanlarda art arda düşen düşüşünü gördü, ancak endeksin işaret ettiği büyüme performansı hala dört yılın en kötüleri arasındaydı” dedi ve ekledi, “Görünümde, talepte görülen son yumuşak düzeltme yeni yılda endişe verici bir şekilde devam etti. Firmalar, hala istihdam 25 ayın en düşük düzeyinde olmasına rağmen işe alım konusunda daha fazla dikkat ediyor.”