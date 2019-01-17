“Plastik Atıkları Sona Erdirmek İçin İttifak” kuruldu

İstanbul, 17 Ocak () - Plastik ve tüketim ürünleri alanındaki değer zincirinde yer alan yaklaşık 30 şirket, "Plastik Atıkları Sona Erdirmek İçin İttifak"ı (Alliance to End Plastic Waste - AEPW) kurdu.

AEPW, plastik atıkların en aza indirilmesi ve kontrolü için gerekli çözümleri geliştirerek hayata geçirecek. AEPW, doğadaki plastik atıkların ortadan kaldırılması için bir milyar doların üzerinde bir yatırım vaadinde bulunmasının yanı sıra, önümüzdeki beş yıl içerisinde bu amaç için 1.5 milyar dolar harcamayı planlıyor.

AEPW üyeleri; kimyevi madde ve plastik üreticileri, tüketim ürünleri alanında faaliyet gösteren şirketler, perakende alanındaki şirketler, dönüştürücüler ve atık yönetimi firmalarından oluşuyor. Bu firmalar, plastik üreten, kullanan, satan, işleyen, toplayan ve geri dönüştüren şirketler yelpazesini temsil ediyor. AEPW aynı zamanda stratejik kurucu ortak olarak, World Business Council for Sustainable Development (Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi) ile birlikte çalışıyor.

Aynı zamanda döngüsel bir ekonomiye olanak sağlayarak kullanılmış plastikler için çözümleri destekleyecek.

AEPW’nun misyonu, Başta okyanuslar olmak üzere doğadaki plastik atıkları ortadan kaldıracak çözümleri geliştirme misyonuyla hareket eden AEPW, kendi sponsorluğundaki projelerin yanı sıra, dört ana konuda ilerleme hedefleyen bireysel ve şirket güdümlü yatırımları geliştirip hayata geçirmeyi planlıyor;

- Atık toplanması, yönetimi ve geri dönüşümü artırmak için alt yapı geliştirmek

- Plastiğin geri dönüşümünü ve yeniden elden geçirilmesini kolaylaştıracak, tüm kullanılmış plastik materyallerden değer yaratacak, yeni teknolojiler geliştirmek ve onları uyumlu hale getirmek için yeniliklere katkıda bulunmak

- Harekete geçmek için hükümetlerin, iş yerlerinin ve toplumun eğitimi ve katılımını sağlamak

- Karadan gelen plastik atıkları denizlere taşıyan nehirler gibi su yolları başta olmak üzere, doğada plastik atıkların halihazırda yoğun halde bulunduğu alanların temizliği

Henkel, sürdürülebilirlik için mevcut çabalarının ve döngüsel ekonomiye olan bağlılığının yanı sıra AEPW’ya kurucu üye vasfı ile katıldı.

Henkel CEO’su ve Alman Kimyasal Endüstri Birliği (VCI) Başkanı Hans Van Bylen, “Küresel ve endüstriyel bir tüketim ürünleri firması olarak bizler Henkel’de plastik atıkları sona erdirmeye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sorun için sürdürülebilir çözümler geliştirmek ancak tedarikçiler, iş ortakları, tüketiciler, diğer organizasyonlar ve hükümetin de dahil olduğu tüm değer zinciri olarak çaba ve ortak çalışma gösterilmesi sonucu mümkün olacaktır. AEPW’nun kurucu üyelerinden olmaya karar vermemiz, stratejimiz ve sürdürülebilir ambalaj konusundaki büyük hedeflerimizin de işaret ettiği, plastik için döngüsel bir değer zincirini destekleme kararlılığımızı güçlendiriyor” dedi. (Fotoğraflı)