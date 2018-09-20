PİYASALAR – YEP sonrası dolar 6.28, euro 7.39, sterlin 8.34 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Eylül () – Yeni Ekonomik Program'ın (YEP) açıklanması öncesinde gerileyen dövizler, YEP sonrası yeniden yükselerek, sert faiz artışı öncesindeki düzeylere kadar çıktı. Dövizler dünkü düzeylerinin yüzde 1.0 kadar üzerinde hareket ederken, güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul Endeksi de eksiye geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Planı (YEP) kapsamında, 2019’da enflasyon hedefinin yüzde 15. ve büyüme hedefinin de yüzde 3.3 olarak belirlendiğini açıkladı.

YEP öncesi 6.19 lira olan dolar 6.37 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.27 - 6.28 aralığına döndü.

YEP öncesi 7.27 lira olan euro 7.48 liraya kadar yükseldikten sonra 7.39 - 7.40 lira aralığına döndü.

YEP öncesi 8.18 lira olan sterlin 8.44 liraya kadar yükseldikten sonra 8.34 - 8.35 lira aralığına döndü.görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.58 düşüşle 94.0 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.77 artışla 1.1762 düzeyinde.

Güne 97 bin puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kapanış ssatine yaklaşırken yüzde 0.65 düşüşle 95 bin 980 puan düzeyine çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.29 artışla 107 bin 705 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.75 artışla yüzde 18.79 düzeyine geriledi.