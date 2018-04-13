PİYASALAR – Trump’ın Suriye açıklamasıyla dolar ve euro geri çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Nisan () – ABD Başkan’ı Donald Trump'ın, “Ben Suriye’ye saldırı konusunda hiç tarih vermedim” açıklaması piyasadaki gerginliği biraz azalttı ve dolar ve euro rekor düzeyden 10-15 kuruş geriye çekildi.

Yeni güne, dünkü rekor düzeylerinin 5-6 kuruş altında başlayan dolar ve euro, Ortadoğu geriliminin bir nebze hafiflemesiyle düştü.

Dolar Çarşamba günü 4.1938 liradan, euro da 5.1941 liradan işlem görerek tarihi rekor tazelemişti.

Sabah saatlerinde dolar 4.09 - 4.10 aralığında, euro da 5.05 – 5.06 aralığında işlem gördü.

Dövizlerdeki hızlı tırmanış dün Borsa İstanbul'a da (BİST100) satış olarak yansımış ve endeks günü yüzde 0.90 artışla 110 bin 235 puandan kapatmıştı.