PİYASALAR – Ödemeler dengesi fazla verdi, dövizler geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ekim () – Ödemeler dengesinin, Ağustos ayında, beklentiler doğrultusunda, 2 milyar 592 milyon dolar ile 2015 Eylül ayından bu yana ilk kez cari fazla vermesiyle dolar 6.0 liranın altına çekilerek 5.9795 liraya kadar, Euro 6.9179 liraya kadar ve sterlin de, 7.9090 liraya kadar geriledi.

Cari fazla verilmesinin etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 94 bin puan düzeyine yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.93 artışla 109 bin 322 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.85 düşüşle 19.0 seviyesine çekildi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.35 artışla yüzde 27 düzeyinde.

Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi verileri sonrasında işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9795 ve en yüksek 6.0855 lirayı gördükten sonra 5.99 - 6.0 lira,

- euro en düşük 6.9179 ve en yüksek 7.0518 lirayı gördükten sonra 6.93 - 6.94 lira,

- sterlin en düşük 7.9090 ve en yüksek 8.0586 lirayı gördükten sonra 7.93 - 7.94 lira düzeyinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.11 düşüşle 95.36 puanda, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.22 artışla 1.1545’e yükseldi.

İş Yatırım’ın “Piyasalar çıldırmış olmalı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya borsaları Wall Street’ten başlayıp Avrupa ve Asya’ya yayılan satışlarla yüzde 3-4 civarında kayıpla güne başlıyor.

“Makro cephede satışı tetikleyen önemli bir haber akışı görmüyoruz.

“Piyasa yorumları borsalardaki satışları ana trend değişiminden ziyade haddini aşan teknik bir düzeltme olarak görmeye devam ediyor

“ Küresel satış dalgasının Türkiye varlıkları üzerindeki etkisi şimdilik hisse senedi piyasası ile sınırlı. Borsa İstanbul’un yüzde 2.4 gerilemesine karşın, lira son iki günde yüzde 0.9 değer artışı ile en çok kazandıran gelişmekte olan ülke para birimi.

“Yerel tahvillerde ve eurobond piyasasında da açık ara en iyi piyasayız.”