PİYASALAR – Fed faizleri sabit tuttu, dolar 5.23 liraya geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ocak () – ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutmasıyla dövizler, Çarşamba günkü kapanış düzeylerinin altına geriledi. Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından beklentilere paralel olarak yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 arasında sabit tuttu.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2132 lirayı ve en yüksek 5.2422 lirayı gördükten sonra 5.23 – 5.24 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9891 lirayı ve en yüksek 6.0364 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8463 lirayı ve en yüksek 6.8872 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Fed sonrası dengeler değişiyor mu?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan GFK Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında beklentilerin aksine artış ile 10.8 düzeyine yükseldi. Euro Bölgesi’nde açıklanan İşletme ve Tüketici Anketi Ocak ayında bir önceki aya göre geriledi ve 106.2 oldu. Almanya’da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde eksi 0.8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 arttı.

“ABD’de açıklanan Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi (ADP) verisi Ocak ayında beklentilerin üzerinde 213 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Aralık ayında beklentilerin aksine yüzde 2.2 düştü.

“Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 29-30 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında beklentilere paralel politika faizinde değişikliğe gitmedi ve federal fonlama faizi yüzde 2.25-2.50 aralığında sabit bıraktı. Yayınlanan karar metninde, faiz aralığında değişikliğe gidilmemesi kararının oy birliği ile alındığı görülüyor. Ayrıca, Fed metinde ek kademeli faiz artırımı ifadesini kaldırırken ilerleyen dönemdeki hareketlere ve verilere ilişkin sabırlı olmayı taahhüt etti. Fed bilanço normalleşme miktarını aylık 50 milyar dolarda sabit bırakırken bilanço normalleştirilmesinde ayarlamaya gitmeye hazırlandığı ifadelerine yer verildi. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı değerlendirmede, Çin ve Avrupa’da büyümenin yavaşladığına değindi ve Fed politikalarının veriye bağlı olduğunu vurguladı. Başkan, ekonomiyi en iyi şekilde desteklemenin yolunun faiz konusunda sabırlı davranmak olduğunu belirtti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK’in yayınladığı verilere göre, 2018 yılı Aralık ayında 81.9 olan Ekonomik Güven Endeksi 2019 yılı Ocak ayında yüzde 4.2 azalarak 78.5 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayınladığı 2019 yılı ilk Enflasyon Raporunda, 2019 yılı TÜFE tahminini yüzde 15.2’den yüzde 14.6’ya ve 2020 tahminini yüzde 9.3’ten yüzde 8.2’ye revize etti.

“TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, yaptığı değerlendirmede, geçen yıl ABD ve Birleşik Krallık’ta büyümenin olumlu seyretse de Euro Bölgesi'nde yavaşlamanın belirgin hale geldiğini söylerken, sıkı para politikası duruşunun yanı sıra petrol ve ithal fiyatlarındaki gerilemenin, belirli ürünlerde vergi indirimleri ve iç piyasada zayıflamanın enflasyondaki düşüşte etkili olduğunu belirtti. TCMB’nin Çarşamba günü yayınladığı yılın ilk enflasyon raporu sonrasında lirada değer kazanımları görülürken, Fed faiz kararı ve Başkan Powell’ın söylemleri sonrasında dolarda yaşanan değer kayıpları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.2129 seviyeleri civarına varana dek geri çekilmeler görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.09 artış ile 104.189 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 10.4 milyar lira olarak gerçekleşti.”