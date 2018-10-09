PİYASALAR – “Enflasyonla Topyekun Mücadele”yi beklerken BİST100 0.38 artışla açıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), bugün açıklanacak “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” öncesinde, güne yüzde 0.38 artışla 96 bin 451 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 5.84 artışla 109 bin 793 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.82 düşüşle 20.57 seviyesine çekildi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 24.53 düzeyinde.

“Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” öncesi dövizler bir önceki güne göre geriledi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.0891 ve en yüksek 6.1350 lirayı gördükten sonra 6.10 6.11 lira,

- euro en düşük 6.9953 ve en yüksek 7.0575 lirayı gördükten sonra 7.0 - 7.01 lira,

- sterlin en düşük 7.9763 ve en yüksek 8.0418 lirayı gördükten sonra 7.98 - 7.99 lira düzeyinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.01 artışla 95.77 puanda yükseldi, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.14 düşüşle 1.1476’ya çekildi

İş Yatırım’ın “Banka Günü…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarındaki satışların devam ettiğine işaret edildi ve şuı değerlendirmeler yapıldı:

“Güçlü dolar ve yükselen faizlerin baskısı altındaki gelişmekte olan ülke borsalarının Ekim başından beri kaybı yüzde 5.0’e ulaştı.

“Türkiye hisse senetleri küresel piyasalardaki satış dalgası karşısında beklediğimizden çok daha güçlü seyrediyor.

“ABD ve Avrupa borsalarındaki sert satışlara rağmen Borsa İstanbul haftaya yüzde 1.3 yükselişle başladı. Borsadaki yükselişin neredeyse tamamı banka hisselerindeki yükselişten (yüzde 5.8) kaynaklandı. Sanayi ve hizmet endeksleri yükselişe katılamadı.

“Aşırı satış bölgesinde olmasının yanı sıra banka hisselerindeki yükselişi destekleyen iki önemli haber akışı vardı: Vakıfbank’ın 10 yıl vadeli seküritizasyon kredisi alması;

“Bankalar Birliğinin 15 milyon liranın altında belirli şartları taşıyan krediler için 24 vadelendirme için tavsiye kararı alması.

“ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlara rağmen Borsa İstanbul’da yukarı yönlü seyrin devam etmesini bekliyoruz. Saat 13:00’te açıklanacak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı günün en önemli gelişmesi. Toplantıda gıda enflasyonunun aşağı çekilmesi için bir önlem paketi açıklanması bekleniyor.”