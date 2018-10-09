PİYASALAR – “Enflasyonla Topyekun Mücadele” öncesi dolar 6.10 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim () – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya üzerinden, bugün açıklanacağını duyurduğu “Enflasyonla Topyekun Mücadele” programı öncesi dövizler bir önceki güne göre geriledi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.0995 ve en yüksek 6.1350 lirayı gördükten sonra 6.10 - 6.11 lira,

- euro en düşük 7.0111 ve en yüksek 7.0575 lirayı gördükten sonra 7.0 - 7.01 lira,

- sterlin en düşük 7.9886 ve en yüksek 8.0418 lirayı gördükten sonra 7.98 - 7.99 lira aralığında hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.01 artışla 95.77 puanda yükseldi, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.06 düşüşle 1.1486’ya çekildi.