PİYASALAR – “Enflasyonla Topyekun Mücadele” ile BİST100 96 bin puanı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ekim () –Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı, “Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız” duyurusu sonrasında, günlük yüzde 1.38 artışla 96 bin 190 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 6.01 artışla 109 bin 965 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.02 artışla 20.81 seviyesine kadar yükseldi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 24.53 düzeyinde.

Bayraktar'ın açıklamasının ardından dövizler de hafif gevşedi. Gün sonuna doğru yapılan işlemlerde;

- dolar en düşük 6.1150 ve en yüksek 6.1908 lirayı gördükten sonra 6.12 6.13 lira,

- euro en düşük 7.0269 ve en yüksek 7.1309 lirayı gördükten sonra 7.03 - 7.04 lira,

- sterlin en düşük 7.9815 ve en yüksek 8.1029 lirayı gördükten sonra 8.0 - 8.01 lira düzeyinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.26 artışla 95.85 puana yükseldi, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.35 düşüşle 1.1485’ye çekildi.

Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum.

"15 milyon TL’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği’ne teşekkür ediyorum.

"İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik.

"Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız."