PİYASALAR – Enflasyon sonrası dolar 6.22 liraya kadar çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Ekim () - Enflasyonun beklentilerin oldukça üzerinde artışla Eylül'de yıllık bazda yüzde 24.52'ye tırmanmasının ardından 10 kuruş dolayında yükselen dövizlerdeki yükseliş bugün de sürüyor. Dolar 6.2298 liraya kadar tırmanırken, euro 7.1719 lirayı, sterlin de 8.0977 lirayı gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52 düzeyine yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10.88, yıllık yüzde 46.15 yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar veri ertesinde en düşük 6.0478 ve en yüksek 6.2298 lirayı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde 6.16 - 6.17 lira,

- euro veri ertesinde en düşük 6.9330 ve en yüksek 7.1719 lirayı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde 7.10 - 7.11 lira,

- sterlin veri ertesinde en düşük 7.8217 ve en yüksek 8.0977 lirayı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde 8.01 - 8.02 lira düzeyinde hareket ediyor.

Güne yüzde 0.15 düşüşle 97 bin 43 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 1.67 düşüşle 95 bin 560 puana geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.76 düşüşle 95 bin 474 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 5.21 artışla yüzde 20.40 düzeyinde.