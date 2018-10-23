PİYASALAR – Dövizler yüzde 2.0 dolayında yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim () – Dövizler, siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarındaki konuşmalar sürerken yüzde 2.0 dolayında yükseldi.

Erken işlemlerde 573 liradan işlem gören dolar, öğle saatlerine yaklaşırken 5.80 liraya kadar çıktı. Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6618 lira ve en yüksek 5.8005 lirayı gördükten sonra 5.79 - 5.80 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4920 lira ve en yüksek 6.6581 lirayı gördükten sonra 6.65 - 6.66 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3425 lira ve en yüksek 7.5451 lirayı gördükten sonra 7.54 - 7.55 lira aralığında hareket ediyor.

Güne yüzde 0.64 düşüşle 94 bin 80 puandan başlayan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 1.51 düşüle 93 bin 256 puana kadar geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.98 düşüşle 112 bin 376 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.29 artışla yüzde 19.75 düzeyine çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 1.39 artışla yüzde 26.20 düzeyinde.