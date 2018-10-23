PİYASALAR – Dövizler yüzde 2'den çok yükseldi, Borsa düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim () – Siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarındaki konuşmaların da etkisiyle, dövizler günü yüzde 2.0'den çok artışla geride bırakırken, Borsa İstanbul Endeksi de yüzde 1.28 düştü.

Erken işlemlerde 5.73 liradan işlem gören dolar, öğle saatlerine yaklaşırken 5.85 liraya kadar çıktı. Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6618 lira ve en yüksek 5.8528 lirayı gördükten sonra, sabaha göre yüzde 2.0 artışla 5.78 - 5.79 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4921 lira ve en yüksek 6.7167 lirayı gördükten sonra, sabaha göre yüzde 2.17 artışla 6.64 - 6.65 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3425 lira ve en yüksek 7.6115 lirayı gördükten sonra, sabaha göre yüzde 2.13 artışla 7.50 - 7.51 lira aralığında hareket ediyordu.

Güne yüzde 0.64 düşüşle 94 bin 80 puandan başlayan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 2.2 düşüle 92 bin 344 puana kadar geriledikten sonra, yüzde 1.28 düşüşle 93 bin 469 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.44 düşüşle 110 bin 724 puana kadar geriledikten sonra, yüzde 1.85 düşüşle 111 bin 393 puandan kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.29 artışla yüzde 19.75 düzeyine çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 1.39 artışla yüzde 26.20 düzeyinde.