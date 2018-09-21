PİYASALAR –Dolar 6.28, euro 7.38 ve sterlin 8.22 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Eylül () – Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında yükselen dövizler bugün yatay hareket ederken, Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) günü yüzde 1.94 artışla 97 bin 988 puandan kapattı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.54 artışla 104 bin 976 puana yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- YEP öncesi 6.19 lira olan dolar 6.3061 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.28 - 6.29 aralığına döndü.

- YEP öncesi 7.27 lira olan euro 7.4240 liraya kadar yükseldikten sonra 7.38 - 7.39 lira aralığına döndü.

- YEP öncesi 8.18 lira olan sterlin 8.3311 liraya kadar yükseldikten sonra 8.22 - 8.23 lira aralığına döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.37 azalarak yüzde 19.84 düzeyine döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.28 artışla 94.16 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.18 düşüşle 1.1756 düzeyinde.