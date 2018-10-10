PİYASALAR – Dolar 6.03, euro  6.95 ve sterlin de 7.95 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ekim () – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı açıklaması ertesinde, dövizler yaklaşık yüzde 1.0 düştü.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.0139 ve en yüksek 6.1320 lirayı gördükten sonra 6.03 - 6.04 lira,

- euro en düşük 6.9524 ve en yüksek 7.0499 lirayı gördükten sonra 6.95 - 6.96 lira,

- sterlin en düşük 7.9548 ve en yüksek 8.0764 lirayı gördükten sonra 7.95 - 7.96 lira düzeyinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.05 artışla 95.63 puanda, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.27 artışla 1.1523’a çekildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) de “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nın açıklanması ertesinde günlük yüzde 0.35 artışla 97 bin 70 puandan başladıktan sonra, gün ortasında yüzde 0.7 düşüşle 96 bin 55 puana kadar geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.84 artışla 110 bin 827 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.06 düşüşle 19.94 seviyesine çekildi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.35 artışla yüzde 27 düzeyinde.

Alnus Yatırım’ın “Enflasyon Tamam Yola Devam” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“’Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programı dün Bakan Albayrak ve diğer katılımcılar tarafından açıklandı. İlk olarak Bakan Albayrak, doğalgaz ve elektriğe yılbaşına kadar zam yapılmayacağını ve 407 ürüne yüzde 10 indirim yapılacağını bildirdi. Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim, Et ve Süt kurumu 10 kalemde yüzde 10 indirim ve Bankaların yüksek faizli kredilerde yüzde 10 indirim uygulayacağını bildirmesi alınacak önlemlerin başta gelenleri arasında.”