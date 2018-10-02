PİYASALAR – Dolar 6.0, Euro 6.93 ve sterlin de 7.79 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ekim () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.11 düşüşle 98 bin 427 puandan başladıktan sonra yüzde 0.83 düşüşle 97 bin 719 puana kadar çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.44 düşüşle 109 bin 816 puana indi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 3.45 artışla yüzde 18.30 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- en yüksek 6.0588 lira ve en düşük 5.9334 lirayı gören dolar, 6.0 - 6.01 lira aralığında,

- en yüksek 6.9810 lira ve en düşük 6.8689 lirayı gören euro, 6.93 - 6.94 lira aralığında,

- en yüksek 7.8610 lira ve en düşük 7.7350 lirayı gören sterlin, 7.79 - 7.80 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.27 artışla 95.56 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.55 düşüşle 1.1515 düzeyinde.