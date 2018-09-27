PİYASALAR – Dolar 6 liranın altında, BİST100 100 bin puanın üstünde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Eylül () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi politika faizini 0.25 puan artırmasının ardından, dolar 6.0 liraya inerken, Borsa İstanbul Endeksi de Haziran başından bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerinde kapandı.

Gün sonu işlemlerinde;

- en düşük 5.9617 ve en yüksek 6.1375 lirayı gören dolar 5.98 - 5.99 lira aralığında,

- en düşük 6.9851 ve en yüksek 7.2049 lirayı gören euro 7.00 - 7.01 lira aralığında,

- en düşük 7.8329 ve en yüksek 8.0812 lirayı gören sterlin, 7.86 - 7.87 lira aralığında hareket ediyordu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0.46 düşüşle 1.1686 düzeyine inerken, Dolar Endeksi yüzde 0.41 artışla 94.67 puana çıktı.

Dövizlerde aşağı yönlü hareket sürerken, güne yüzde 0.07 düşüşle 99 bin 83 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, günü yüzde 1.16 artışla 100 bin 299 puandan kapattı.

BIST Bankacılık Endeksi kapanışta yüzde 3.72 artışla 115 bin 405 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.70 düşüşle yüzde 17.99 düzeyine indi.