PİYASALAR – Dolar 5.49, euro 6.30, sterlin 7.02 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak () – Güne yüzde 0.37 artışla 91 bin 321 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 90 bin 643 puanı ve en yüksek 91 bin 298 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.56 artışla 91 bin 203 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.01 artışla 116 bin 854 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzzde 0.65 düşüşle yüzde 16.69’a ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.61 düşüşle yüzde 19.55’e geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4627 lirayı ve en yüksek 5.5276 lirayı gördükten sonra 5.49 – 5.50 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2501 lirayı ve en yüksek 6.3426 lirayı gördükten sonra 6.30 – 6.31 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9553 lirayı ve en yüksek 7.0449 lirayı gördükten sonra 7.02 – 7.03 lira aralığında hareket ediyor.

