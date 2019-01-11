PİYASALAR – Dolar 5.43, euro 6.26 ve sterlin 6.93 lirada

Mahmuıt Can Emir / İstanbul 11 Ocak () – Dövizler güne Perşembe günkü kapanış düzeylerinin hafif üstünde başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4160 lirayı ve en yüksek 5.4372 lirayı gördükten sonra 5.43 – 5.44 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2260 lirayı ve en yüksek 6.2701 lirayı gördükten sonra 6.26 – 6.27 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9078 lirayı ve en yüksek 6.9451 lirayı gördükten sonra 6.93 – 6.94 lira aralığında hareket ediyor.