PİYASALAR – Dolar 5.39, euro 6.18, sterlin 6.89 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak () – Haftanın ikinci işlem gününde dövizler, açılış öncesinde Pazartesi günkü değerlerinin hafif üzerinde işlem görüyor.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3804 lirayı ve en yüksek 5.4078 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1633 lirayı ve en yüksek 6.1898 lirayı gördükten sonra 6.17 – 6.18 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8743 lirayı ve en yüksek 6.9066 lirayı gördükten sonra 6.88 – 6.89 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Türk Lirası ayrışmaya devam ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 azaldı. Almanya’da açıklanan Perakende Satışlar verisi Kasım ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 1.4 ve yıllık bazda yüzde 1.1 arttı. Euro Bölgesi’nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni verisi Ocak ayında azaldı ve 1.5 geriledi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Perakende Satışlar verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 arttı. ABD’de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 57.6 düzeyine indi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan zayıf seyre rağmen liranın dolara karşı gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışması sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.4117 seviyeleri civarını test ettiği ve günü 5.3811 düzeyinde tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.26 artış ile 89.951 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.8 milyar lira olarak tamamladı.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24.00 düzeyinde oldu. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.51 düşüş ile yüzde 19.61 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.90 düşüş ile yüzde 16.54 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 357,29 düzeyinde olduğu izleniyor.

“XU100 endeksi dünü yüzde 1.26 değer kazancıyla 89.951 seviyesinde tamamladı. Toplam 4.8 milyar lira işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi yüzde 1.55, sanayi endeksi de yüzde 0.92 yükseldi.

“Güne yurtdışı piyasalardaki iyimserlikte alıcılı başlayan endeks devamında Çin ile ABD arasında dün ve bugün devam edecek ticaret görüşmelerine dair iyimserlik, ABD’den gelen güçlü istihdam sonuçlarının yarattığı ABD ekonomisinin durgunluktan uzak konumda olduğuna dair görüş ve Powell’ın faiz artırımlarına ara verilebileceğine dair mesajlar içeren piyasaları rahatlatan açıklamalarının etkisiyle risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiği gözlendi. Bu bağlamda endekste 90.400 direncine yakınlaşan yükselişler meydana geldi.

“Endekste 17 Ağustos’tan gelen yükseliş eğiliminin direnci olan 93,000 ana direnci altındaki kalıcılık halen devam ediyor. Bahsedilen seviye altında kalınmaya devam edildiği sürece satış baskısının sürmesini bekliyoruz. 93.000 öncesinde ise 90.400 ve 91.500 ara dirençlerinin sırasıyla aşılması gerekiyor. 90.400-91.500 ara direnç bölgesi altında kaldığı sürece bugün satışların yine devam etmesi durumunda 89.000 ilk desteğinin altında hareketler meydana gelecek olursa 88.500 ve 87.500 seviyeleri gündeme gelebilir.

“Şubat vadeli kontrat önceki günü yüzde 1.22 yükselişle 116,500 seviyesinde tamamladı.

“ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin dün ve bugün Çin’de gerçekleştirilecek olmasının haberleri ile birlikte oluşan anlaşma umutları ABD ve Asya endekslerinde yükselişler oluştururken, aynı zamanda Fed’in (ABD Merkez Bankası) faiz artırımlarına ara verebileceği beklentileri de yükselişlerin yaşanmasında etkili oldu. Bu bağlamda yükselişlere yurtiçi piyasalar da eklendi. Kontratta da 117.000 seviyesine kadar yükseliş denemelerinin oluştuğu izlendi. Yeni günde piyasaların odağında ABD-Çin görüşmeleri ile birlikte FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantı tutanakları ve Fed yetkililerinden gelen söylemler takip edilecek.

“Şubat vadeli kontratta bugün 117.500 üzerine doğru yükselişlerin devam etmesi durumunda 118.000 ve 119.000 seviyelerinin test edilmesi muhtemel olabilir. 119.000 burada Ocak ayından bu yana izlenen düşüş eğilimi direnci olarak ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. 117.500-118.000 bölgesi aşılamadıkça yaşanacak geri çekilmelerde ise 115.500 ve 114.000 destek seviyeleri takip edilmeli.

“Ocak vadeli kontrat haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.41 düşüşle 5.4497 seviyesinde tamamladı.

“Cuma günü Türk Lirası üzerinde oluşan değer artışları ile kontrat üzerinde de yaşanan geri çekilmeler 5.39 seviyesi yakınlarına kadar devam etti fakat buradan gelen tepki hareketleri etkili oldu. Ticaret savaşlarına ilişkin yapılacak müzakerelerin oluşturduğu olumlu havanın gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde de değer kazanımlarını desteklediği gözlendi. Ayrıca Powell’ın faiz artırımlarına ara verilebileceğine dair mesajlar içeren konuşmaları da gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasında etkili oldu. ABD’de ISM hizmet PMI verisinin de beklentilerin altında kalması, faiz artırımlarına ilişkin Powell açıklamalarını destekleyen nitelikte oldu.

“Kontratta 5.39 seviyesi bugün ilk destek olarak izlenmeli. 5.39 altına bir geçiş eğilimi meydana gelecek olursa oluşabilecek düşüşün devamında 5.34 ve 5.30 seviyeleri test edilebilir. 5.39 üzerindeki tutunmanın dünkü gibi olması durumunda ise gelebilecek alımlarla yeniden görülebilecek yükselişte 5.48 ve 5.53 seviyeleri yeniden test edilebilir.”