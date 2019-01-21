PİYASALAR – Dolar 5.33, euro 6.06 ve sterlin 6.86 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Ocak () – Dövizler haftanın ilk işlem gününe, Cuma gününün kapanış değerlerine yakın başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3216 lirayı ve en yüksek 5.3345 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0514 lirayı ve en yüksek 6.0720 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8491 lirayı ve en yüksek 6.8720 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftaya zayıf veri akışı ile başlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 0.3 arttı. Japonya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 düştü.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Cari Denge verisi Kasım ayında 20,3 milyar Euro ile beklentilerin altında fazla verdi. İngiltere’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 düşerkenyıllık bazda yüzde 3.0 arttı.

“ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 0.3 arttı. ABD’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre, piyasa beklentisi üzerinde artarak yüzde 1.1 oldu. ABD’de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı verisi Aralık ayında yüzde 78.7 oldu. ABD’de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 7.7 düşüş ile 90.7 düzeyine geriledi. ABD borsaları Cuma gününü, yükseliş ile tamamladı. ABD piyasaları bugün, Martin Luther King Jr.günü tatili nedeniyle kapalı.

“Çin’de açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisine göre, Çin ekonomisi 2018 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.5 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.4 ile beklentilere paralel büyüdü.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın son işlem gününde, doların küresel piyasalarda seyrine bağlı olarak kurun fiyatlamalarda 5.3190 – 5.3768 aralığında hareket ettiği ve gün içerisinde, lirada yaşanan değer kazanımı sonrasında kurun haftayı 5.3255 düzeyinde tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.69 yükseliş ile 98 bin 454 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.8 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.93 düşüş ile yüzde18.19 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.88 yükseliş ile yüzde 16.06 düzeyinde Cuma gününü tamamladı.”